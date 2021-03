Este año no habrá procesiones de Semana Santa en Popayán

El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, dio a conocer que fueron suspendidas oficialmente, para este año, las procesiones de Semana Santa en esa capital, para evitar una tercera ola de contagio por covid-19, ya que estos actos congregan a millones de ciudadanos en las calles de la ciudad.



“Con el fin de prevenir las posibilidades de una tercera ola de la pandemia, la Arquidiócesis Municipal, la Junta Permanente Pro Semana Santa y la Junta del Lunes Santo, han adoptado la decisión de No efectuar procesiones este año”, dijo el mandatario a través de sus redes sociales.

Guillermo Ospina, Presidente de la Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa de Popayán, confirmó que además de las procesiones, tampoco se realizará la muestra artesanal Manos de Oro.



Sin embargo, sí se desarrollarán serán cuatro actividades propias de la tradición semana santera de la capital caucana y que son El Pregón (jueves 25 de marzo, Iglesia de Santo Domingo), la Misa del Carguero (lunes santo, 29 de marzo, Catedral de Popayán), elección de nuevos miembros de la Junta y la asamblea general de asociados.



Las dos primeras actividades se realizarán tanto de manera presencial, acatando los protocolos sobre aforo y distanciamiento social, como de manera virtual; las dos últimas, serán eventos virtuales.



Esta situación genera preocupación entre los gremios productivos del Cauca, porque esta actividad es la que más genera turismo en la Semana Santa.

“Nosotros dependemos mucho del turismo y este año no van a haber procesiones. El pico nuestro de turismo es en La Semana Mayor. Hasta ahora, la reserva hotelera está en ceros”, señaló la presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz.



La ejecutiva indicó que aunque los diferentes sectores económicos del departamento como el agrícola, el industrial y el comercial se han venido recuperando, se mantiene la crisis en el sector turístico y este tipo de situaciones, lo empeora.



El gremio del turismo y hotelero expresaron su preocupación por la poca actividad comercial externa que llegará a esta capital en la Semana Santa de este año, por eso recientemente le pidieron al Concejo y a la Alcaldía aumentar los incentivos por pronto pago de impuestos municipales al 40%, aumentar los plazos de pagos y reducir al 100% los intereses de mora y las sanciones para quienes no pudieron cumplir con las obligaciones el año anterior.



La capital caucana es considerada de los destinos turísticos religiosos más importantes de Colombia durante la temporada de la Semana Mayor, por eso todos los años espera la llegada de miles de visitantes. Ya con este, son dos años seguidos que no se realiza el evento más importante para los habitantes de la Ciudad Blanca.



POPAYÁN

