El Covid acabó con la vida de su madre y abuela en Santa Marta

El covid-19 le cambió la vida para siempre y de la manera más cruel a Ana Tarazona, una joven samaria de 27 años, que aunque logró soportar los estragos de esta enfermedad en su cuerpo, no sabe cuánto tiempo le costará superar la muerte de su mamá y abuela quienes si no resistieron el ataque del virus.



Las tres mujeres que compartían todo juntas, tras resultar contagiadas casi que al mismo momento, por primera vez tuvieron que separarse en una clínica para librar cada una su propia batalla por sobrevivir.



Ana dice lo que ha pasado desde las primeras semanas de marzo hasta el día de hoy, parece una pesadilla.

Pero al levantarse de su cama, mirar el interior de la casa y darse cuenta que está vacía, no tiene duda que “es real, el virus si existe y hace mucho daño”.







Luego de lo que ella y muchas familias han tenido que soportar en carne propia, a la joven le indigna y duele cuando se pone en duda la gravedad del coronavirus.



Recuerda que todos en su vivienda gozaban de salud y en lo posible procuraban cuidarse de exponerse en la calle; por eso, no entiende ni cuándo ni cómo el virus llegó como una ola gigante y arrasó con su familia sin darles oportunidad de nada.

La primera en presentar síntomas de alarma fue su abuela Rosa Amelia Johnson Salas, de 72 años de edad, quien se debilitó muy rápido y tuvo que ser hospitalizada.



“Aunque nos preocupaba lo que estaba pasando, teníamos la fe que ella mejoraría, porque era una mujer muy fuerte y que se cuidaba mucho”, expresa.



Sin embargo, las cosas se pusieron mucho peor, cuando Ana y su madre Sara Elena de la Rosa, de 55 años de edad también comenzaron a sentir tos constantes, diarrea y

malestares en el cuerpo.



“Fuimos al hospital y allí me desmayé; me sentía muy mal, como sin vida. Cuando abrí los ojos estaba en una cama junto a mi mamá, allí el médico nos dijo que quien requería atención con mayor urgencia, yo por supuesto decidí que fuera mi mamá”, comenta.







Esa fue la ultima vez que mamá e hija se agarraron de la mano e intercambiaron una mirada, aunque de desesperación y miedo, que estaba cargada del amor y la fe que las caracterizaba.



Sara Elena de la Rosa fue ingresada a UCI, mientras que Ana comenzó a recibir un tratamiento en hospitalización general.



Tras poco más de una semana internada, la joven pudo recuperarse y vencer el covid. No obstante, antes de ser dado de alta del hospital, recibió la peor noticia de su vida: su mamá y abuela habían perdido la batalla y nunca más las volvería a ver ni abrazar.



“Me siento triste y deprimida. Cuando uno se siente así, es muy difícil pensar en otra cosa. Yo agradezco a Dios haberme dado otro oportunidad, pero no hay motivos para celebrar porque se vinieron abajo los sueños y planes que tenia con mis dos compañeras”, relata Ana, quien invita a las personas a cuidarse y cuidar de su familia para que nunca tengan que pasar por una tragedia similar.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

