Neiva, Melgar, Cartagena: ¿qué restricciones tienen para este puente?

Este puente festivo podría ser la oportunidad, para muchos ciudadanos de todas partes del país, de ‘tomarse un respiro’.



Las vacaciones y los planes de ‘escape’ en tiempos de pandemia deben ser planeados conociendo qué restricciones tiene el sitio al cual desea ir.



Si su opción es ir a un municipio, debe tener en cuenta que, ante el inicio de temporada de ferias, fiestas y eventos en algunos pueblos y regiones, el Ministerio de Salud decretó que los municipios y departamentos con 85 por ciento de ocupación de camas de Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) no deben permitir ningún tipo de aglomeraciones.



Los puentes festivos de mitad de año suelen ser el momento perfecto para 'escapar' de la rutina, hágalo conociendo las restricciones de algunos países. Foto: Istock

“La indicación es clara: aquellos lugares con el 85 por ciento de ocupación o más, incluyendo municipios, independiente del indicador, es necesario no realizar eventos públicos o privados masivos que generen aglomeraciones”, señaló Julián Fernández, el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.



Por su parte, Carmen Ligia Valderrama, viceministra de Transporte, dijo: “Entendemos que esta época es una temporada de descanso para muchas familias en el país, pero es obligación mantener las medidas de bioseguridad”.



“Hacemos un llamado a que sean responsables con la aplicación de las medidas de bioseguridad. Es necesario pensar en nuestra salud y en la salud de nuestros seres queridos. No podemos bajar la guardia porque el virus no se ha ido”, agregó.

Restricciones en algunas regiones

Le contamos cuáles son algunas de las medidas regentes en las principales ciudades y regiones del país.

Neiva

La ciudad de Neiva está cobijada bajo las medidas del Decreto 0438 de 2021, expedido por la Secretaría de Salud Municipal, el cual tiene vigencia entre el 1 de julio hasta el próximo 15 de julio.



De acuerdo con las autoridades, durante las últimas semanas se ha presentado un considerable incremento de casos de covid-19, razón por la cual hay una alta tasa de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos de Neiva y del Departamento del Huila.

La ciudad de Neiva tiene varias restricciones debido a los altos niveles de contagio. Foto: Archivo Particular

De acuerdo con un informe reciente del medio regional ‘Diario del Huila’, la ocupación de camas UCI se posiciona en un 92 por ciento en la ciudad.



Las restricciones son las que se vienen manejando a nivel nacional: lavado de manos, distanciamiento social, uso obligatorio de tapabocas en espacios abiertos y cerrados, y, finalmente, potenciar el autocuidado con responsabilidad ciudadana.



Además, se prohíben todo tipo de reuniones en espacios públicos y privados que puedan desencadenar aglomeraciones.



En materia de movilidad, el decreto asegura que hay toque de queda desde las 10 p. m. hasta las 5 a. m. del siguiente día.



Así las cosas, bares y gastrobares también deben funcionar con esta normativa. Además de cumplir con los protocolos de bioseguridad, podrán operar desde las 10 a.m. hasta las 10 p.m.

Hay toque de queda desde las 10 de la noche Foto: Archivo EL TIEMPO

La circulación de vehículos particulares y motos se permitirá hasta las 10 de la noche.



También se mantiene el toque de queda para los menores de edad desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente.



Funcionará el pico y cédula los fines de semana: los días pares salen personas con cédulas terminadas en números impares y, los días impares, tienen permitido salir las personas con número pares.



Vale destacar que esta medida exceptúa a bares, gastrobares y hoteles.

Tolima

Algunas zonas del departamento no tomarán mayores medidas, como por ejemplo Ibagué.



De acuerdo con Andrés Fabián Hurtado, alcalde de la ciudad, el autocuidado y la vacunación son claves para la estabilización del contagio en el país.



Melgar es uno de los municipios más visitados por estas fecha. Foto: Cortesía

“No quiero cerrar la ciudad en el proceso de reactivación económica. Ibagué ha logrado superar los primeros lugares de desempleo, por eso sería duro volver a cerrar los diferentes sectores productivos”, señaló.



Por otra parte, Melgar, uno de los municipios más visitados por estas fechas, tendrá ciertas complicaciones de movilidad. Si bien en su interior lo primordial es mantener las tres medidas de autocuidado obligatorias: tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico.



La vía Bogotá-Melgar está siendo intervenida para adecuar la calidad y el espacio de uno de los corredores viales más importantes.



“Es importante que los usuarios tengan en cuenta que debido a la ejecución de estas obras se encontrarán en sus recorridos tramos con pasos a un carril y zonas en contraflujo, por lo que se sugiere planear los recorridos con tiempo y conservar la paciencia durante los desplazamientos”, aclaró la concesión Vía Express 40, encargada de las obras.

Armenia

Los municipios de Antioquia con toque de queda y ley seca son La Unión, Caucasia y Yondó.



En La Unión, Alexander Osorio Londoño, alcalde municipal, dijo que las actividades conmemorativas por los 110 años del municipio serán transmitidas por el canal 20 para que los ciudadanos puedan verlas de manera segura sin tener que asistir a eventos presenciales.

Algunos municipios decretaron medidas para mitigar el contagio del virus. Foto: Laura Sepúlveda Hincapié. Archivo EL TIEMPO

El toque de queda durante este puente festivo iniciará a las 10:30 p. m. a partir del viernes, por lo tanto, los establecimientos comerciales deberán funcionar hasta las 10 p.m.



En Caucasia no varían las normas: el alcalde local Jefferson Sarmiento Ortiz decidió restringir las actividades conmemorativas para este fin de semana de San Pedro.



Sarmiento decretó el toque de queda desde las 11:59 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. La medida funcionará desde este 2 de julio hasta el miércoles 14 de julio.



Las excepciones a la medida serán para el personal de la salud, servidores públicos y vigilantes. También habrá ley seca en el periodo de tiempo indicado. El pico y cédula empezará a funcionar durante el lapso mencionado para establecimientos comerciales no esenciales, servicios bancarios, notariales y municipales (días pares salen personas impares y los días impares salen los pares).



Los bares, por su parte, podrán funcionar con un aforo del 25 por ciento.



Finalmente, Yondó ha decretado un toque de queda, el cual empezó el 30 de junio e iría hasta el 12 de julio.



Medellín no tiene restricciones para el puente festivo. Foto: Archivo particular

La medida funciona desde las 8 p. m. hasta las 5 a. m. del día siguiente.



Los establecimientos comerciales de servicio, recreación y diversión solo podrán operar desde las 2 p. m. hasta las 8 p. m.



También hay medida de pico y cédula, sin embargo, hay una ‘ligera’ diferencia. En el municipio las personas que finalicen en número par podrán salir los días pares y las personas que tengan número impares saldrán los días impares.



“Tenemos la fortuna de la estabilización de las cifras. Hemos estado entre 1.800 y 2.000 casos. El número de personas que entran a cuidados intensivos ha venido cayendo”, dijo Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Popayán

Juan Carlos López Castrillón, alcalde de Popayán, señaló que durante los fines de semana no se permitirá ningún tipo de festejos que aglomeren personas tanto en lugares públicos como privados.



Este es el centro histórico de Popayán. Foto: Archivo EL TIEMPO

Tampoco se habilitarán los sitios de baile ni discotecas. Además hay pico y cédula vigente, los días pares pueden movilizarse personas con números de cédula terminados en impares. Los días impares salen los números pares.



Esta medida puede exceptuarse para los hoteles y los restaurantes

Cartagena

Uno de los destinos preferidos por los colombianos es Cartagena.



Por su clima, su cultura y sus paisajes, ‘La Heroica’ ha sido uno de los lugares más afectados por la pandemia.



Cartagena no ha emitido una orden oficial de las medidas en la ciudad. Foto: iStock

En ese sentido, las medidas que adaptó la ciudad estaban vigentes desde el pasado miércoles 16 de junio y finalizaron a la medianoche del 1 de julio.



Por el momento no ha habido un pronunciamiento oficial sobre las medidas que regirán este puente festivo en la ciudad.



Eso sí: algunas de las normas vigentes son el control del aforo en las playas y los horarios en los cuales se podía acceder a estas.



No había pico y cédula, los restaurantes funcionaban en horario de toque de queda (de 10 p. m. a 5 a. m) pero solo ofreciendo servicios de domicilio.

Cali

En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina no decretó ninguna medida de cierre, pues no quiere afectar económicamente a la ciudad.



“No creo que estemos para restringir y cerrar totalmente la economía cuando hemos perdido 200.000 empleos”, aseguró el mandatario.

Visitar el cerro Cristo Rey es uno de los planes infaltables de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

Vale resaltar, sin embargo, que la sugerencia es averiguar si el lugar turístico que quiere visitar está habilitado en un horario determinado y si tiene algún tipo de restricción particular (como de aforo, por ejemplo).



A ello se le suman las tres medidas indispensables: lavado de manos, uso correcto de tapabocas y distanciamiento físico.



Recuerde que el coronavirus sigue vigente tanto en el país como en el mundo. Los ‘tiempos de pandemia’ transcurren aún en la actualidad.

