Así será la reactivación económica de las principales capitales

Cada vez son más ciudades las que se preparan para hacer una reactivación económica tras más de un año de restricciones decretadas para evitar la propagación del covid-19.



De hecho, el mismo Gobierno Nacional expidió un decreto en el cual dio vía libre a los municipios con una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) inferior al 85 por ciento para reactivar actividades económicas y sociales.



(Además: Los problemas regionales que salieron a flote con el paro nacional)

El decreto 580 del 31 de mayo del 2021 da instrucciones a alcaldes y gobernadores para que adelanten este proceso con "distanciamiento individual responsable".



Pero previo a esta normativa, las principales ciudades del país ya se estaban preparando, pese a que aún no se supera el tercer pico de la pandemia.



No obstante, para los eventos masivos, según el Gobierno, se debe tener una ocupación de UCI que no supere el 85 por ciento en cada ciudad.

Bogotá

La semana pasada la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó el plan que, según la mandataria, da desconfianza por la crítica situación que vive la capital por cuenta del covid-19, pero "es necesario hacerlo" por los índices de pobreza y desempleo que están afectando especialmente a mujeres y jóvenes.



Desde el 8 de junio varias de las restricciones vigentes, como la ley seca y el toque de queda se suspenderán.



(Lea también: Así será la reactivación económica de Bogotá a partir del 8 de junio)



Es así como los bares y gastrobares podrán funcionar hasta la 1 a. m., pero teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad. Los demás sectores no tienen restricciones de horarios, pero deberán tener en cuenta los protocolos.

Facebook Twitter Linkedin

A partir 8 de junio termina toque de queda y ley seca. Bogotá 27 de mayo del 2021. Foto: Mauricio Moreno

De otro lado, jardines, colegios y universidades no tendrán horarios, pero deberán seguir las indicaciones del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación Distrital.



Los ciudadanos, por su parte, deberán continuar usando el tapabocas, conservando el distanciamiento social y lavándose las manos constantemente.



No obstante, aquellos sectores que puedan priorizar el teletrabajo, lo deberán seguir haciendo.



En cuanto a la reapertura de los estadios, estos estarán habilitados cuando la alerta hospitalaria esté en amarilla.



"Escogimos el 8 de junio, suponiendo que esta semana las tensiones y las movilizaciones comienzan a aliviarse, y el Gobierno y el Comité del Paro dejan de dilatar la mesa de concertación. Estamos haciendo inversión social, reconciliación, reconocimiento y perdón, pero ningún ente territorial puede superar la crisis que es estructural y nacional”, aseveró López.



(Lea también: Él es Andrés Escobar, civil que aparece disparando en videos de Cali)

Medellín

Este martes el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presentó el plan para la capital de Antioquia, que también se inicia el 8 de junio.



En la ciudad se acaban todas las medidas restrictivas, como toque de queda, ley seca y pico y cédula. Con esto, aseveró el mandatario, "iniciamos la reactivación completa en Medellín".



"Vuelven los grandes aforos con eventos deportivos, esperamos un clásico entre Nacional y Medellín. Anunciar también que los primeros eventos que se realizarán en Plaza Mayor son: Colombiamoda, Colombiatex y Compra Hecho en Medellín", expresó el alcalde.

Facebook Twitter Linkedin

Regresará el público al Atanasio Girardot. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

(Le sugerimos leer: El 8 de junio se acaban todas las medidas restrictivas en Medellín)



De la mano de esta reactivación, también hay una serie de programas que tienen como propósito luchar contra el desempleo, enfocados principalmente en los jóvenes. Según el Dane, hay 636.000 jóvenes en la capital antioqueña.



Entre las acciones, el mandatario anunció que el 30 de junio habrá una cumbre juvenil de empleo, la cual tiene como propósito generar 20.000 empleos.



Además, se otorgarán créditos por $ 5.000 millones para emprendedores, $ 1.000 millones en créditos para el sector cultural, $ 2.400 millones destinados a estímulos para artes escénicas y $ 3.000 millones en créditos para el sector informal.

Barranquilla

La capital del Atlántico ya comenzó la reactivación, según informó la administración distrital.



En estos momentos se está pensando en la reapertura de gimnasios, áreas culturales (teatros, cines) con foro amplio, áreas deportivas, espectáculos deportivos con público (estadios, coliseos).



La idea es que no debe haber restricción para espectáculos culturales al aire libre. El siguiente paso es ya no la alternancia sino la reapertura total.



(Le puede interesar: Barranquilla será modelo de la reapertura económica del país)



“Estamos pensando en el turismo académico (foros, congresos) y no académico que, según la evidencia científica, tampoco plantea mayores riesgos. El contagio por turismo es sumamente bajo”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ha acompañado el proceso.



“En todos los casos, la fórmula es: aire libre, ventilación y distanciamiento”, agregó.



De igual forma se contempla el regreso a las aulas e incluso una presencialidad completa de primaria y no alternancia, a propósito de la vacunación de los maestros.

Cali

La semana pasada en Cali se firmó el ‘Acuerdo para la Reactivación Económica del Distrito de Santiago de Cali’, que tiene siete puntos claves para dinamizar la economía.



“Trabajar por la reactivación económica, bajo el aprovechamiento de proyectos y oportunidades enmarcados en una Cali biosegura, que adelanta la entrega de incentivos económicos para la micro, pequeña y mediana empresa, al igual que las inversiones en infraestructura pensadas en la dinamización del desarrollo económico del Distrito y de la región”, dice el documento.



Se contempla recuperar los distintos sectores de la economía reduciendo las restricciones en la ciudad, generación de empleo, auxilios para empresas, entre otros.



(En otras noticias: Denuncian que a joven lo metieron en tanqueta y luego apareció quemado)



“A un año de la llegada del covid-19 y tras haber pasado un segundo pico de contagio, la reactivación económica impone dar continuidad a las estrategias que han impedido tener un colapso del sistema sanitario y con ello la necesidad de realizar cierres y limitaciones a la movilidad”, aseguró el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Sin embargo, aún no hay fecha clara para esta reactivación, teniendo en cuenta la compleja situación que vive la ciudad en el marco del paro nacional.

Otras noticias de Colombia

- Plaza Mayor cumple 50 años en pandemia y espera recuperación económica



- Plantón ante el olvido de los desaparecidos del conflicto armado



- 3 menores, a centro juvenil por atentado en estación de Policía Cali