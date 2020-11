Covid-19 no da tregua en el Eje Cafetero y hay alerta por UCI

Los contagios por covid-19 siguen en aumento en el Eje Cafetero, aunque empiezan a comportarse de manera atípica en los tres departamentos. En Caldas aumenta por encima de lo pronosticado por el Instituto Nacional de Salud, mientras que las cifras empiezan a presentar un leve descenso en Quindío y Risaralda.



De acuerdo con la información de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, se esperaba que para la fecha el departamento tuviera alrededor de 16.000 contagios históricos, al cierre de esta edición ya tenía 21.100 casos, a solo 200 de alcanzar la cifra de Risaralda, el departamento que se vio más afectado en los primeros meses de la pandemia.



“Esta es una cifra que excede las estimaciones de los epidemiólogos, ya nos pasamos en más de 4.000 y, como vamos, estamos ad portas de una situación crítica, en lo relacionado a número de casos nuevos, que aún siguen siendo muy superiores a los recuperados diarios”, sostuvo el director de la entidad, Carlos Iván Heredia.



Y es que la tensión en Caldas no es únicamente por el número de nuevos contagios que han registrado baja tasa de letalidad, sino por la ocupación de camas de cuidados intensivos que empieza a tener niveles de consideración.



“Al momento, tenemos una ocupación del 74 % que es todavía naranja, pero Manizales -la ciudad capital y con más capacidad instalada- ya lleva varios días consecutivos en alerta roja”, precisó Heredia.



De acuerdo con el funcionario, al cierre de esta edición, de las 275 camas UCI adultos instaladas había 70 disponibles. De las cuales solo 47 están en la capital, donde ocho de sus diez Unidades de Cuidado crítico están ocupadas a más del 80 %,

“Esta cifra debe ser motivo de conciencia y responsabilidad social. Estas cifras pueden cambiar de un momento a otro y no deseamos llegar a un momento en el que no haya con qué atender a quienes necesiten soporte ventilatorio mecánico”, apuntó el director territorial.

Además del reiterado llamado a evitar fiestas y aglomeraciones, en el departamento se pide ser precavidos al conducir, pues la ocupación no está aumentando únicamente por el coronavirus. “Nos están llegando muchos pacientes por accidentes de tránsito, por eso les pedimos conducir con precaución, haciendo las revisiones de rigor a los vehículos y más ahora en esta época de lluvias que siempre hace daño en las vías del departamento”, comentó Heredia.



Una situación distinta se vive en Quindío y Risaralda donde, pese a estar aún en la fase de ‘meseta del pico’, se presenta una leve disminución en el reporte de nuevos casos diarios.



El secretario de Salud de Armenia, Gabriel Urrego, confirmó que la ciudad se encuentra en el pico de la pandemia por el incremento en el número de contagios y la alta ocupación de camas UCI. “Empezamos el descenso, pero es supremamente leve”, dijo.



Durante unos días se tuvieron cifras de más de 400 contagiados diarios, pero esta semana se registraron entre 150 y 200 casos por día.

“Se ha seguido tomando el mismo número de pruebas, haciendo el rastreo del que habla la estrategia establecida por el Gobierno Nacional que trata de hacer las pruebas y el aislamiento selectivo y sostenible”, advirtió el funcionario.



De otra parte, el hospital departamental San Juan de Dios y las clínicas La Sagrada Familia, Central y del Café tienen hasta el momento un total de 86 camas en operación, de ellas 27 son de pacientes covid.

REDACCIÓN EJE CAFETERO