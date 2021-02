Superintendencia abrió indagación por muerte de mujer por covid en bus

La Superintendencia de Transporte anunció este jueves que inició averiguaciones preliminares para esclarecer las circunstancias en las que falleció una pasajera dentro de un vehículo de transporte terrestre intermunicipal en la vía La Línea.

La muerte de la mujer de 27 años se registró en la madrugada de este miércoles mientras viajaba entre Bogotá y Pasto, abordo de un bus de la empresa Flota Magdalena. Horas después se confirmó a través de una prueba de antígenos que la mujer estaba contagiada con covid-19.



Según la Superintendencia de Transporte, se busca aclarar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad como la existencia de productos para la higiene personal, el uso de tapabocas, el distanciamiento social y la ubicación del mobiliario en las infraestructuras del transporte.

Adicional a esto, la entidad revisará la aplicación de estos protocolos en la Terminal de Transportes de Bogotá, de la empresa habilitada para la prestación del servicio público a pasajeros y el comportamiento de pasajeros, conductores y el personal administrativo de las empresas mencionadas anteriormente.



‘’La Superintendencia entiende los esfuerzos que han hecho todas las empresas y terminales por cumplir los protocolos. Por eso vamos a verificar las circunstancias en este caso particular para determinar si se cumplieron las medidas de bioseguridad obligatorias para proteger la vida de los usuarios. El llamado tanto a empresas como a terminales y ciudadanos es a no desatender las medidas definidas por el Gobierno Nacional”, dijo el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza.



Por su parte el subgerente de Planeación y Proyectos de la Terminal de Transportes de Bogotá, Johnny López aseguró que se les dio cumplimiento a los protocolos de bioseguridad sin embargo es imposible evidenciar si una persona está contagiada con covid-19 si no presenta síntomas y si no los refiere. ‘’Se hizo toda la trazabilidad del paso de la pasajera por nuestras instalaciones hasta el abordaje del vehículo. Y con la información que ella (y los demás pasajeros) proporcionó se hizo el reporte del despacho del bus a la Superintendencia de Trasporte’’.

Tanto el alcalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras como el Gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo pidieron que las empresas transportadoras de pasajeros y las terminales de transporte que extremen los protocolos de bioseguridad con los viajeros.



La Superintendencia de Transporte informó que a la fecha se han recibido más de 22.000 formularios diligenciados por parte de los administradores de las infraestructuras del transporte, incluyendo terminales de transporte terrestre. Estos formularios junto con las más de 90.000 evidencias que les acompañan, dan cuenta del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

