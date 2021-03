Familiares de paciente con covid-19 denuncian negligencia de Coomeva

Un calvario viven los familiares de Edris José́ Rodríguez Rincones, quien se encuentra recluido por covid-19 en una UCI, de San Juan del Cesar (sur de La Guajira) y requiere de un traslado urgente.



El estado de salud de Edris es crítico, por lo que fue remitido a una entidad de salud a nivel nacional, para recibir un tratamiento de oxigenación por membrana extracorpórea, conocido como Ecmo, por sus siglas en inglés.

Familiares denuncian que Coomeva EPS, entidad a la que se encuentra afiliado a través del régimen subsidiado, al parecer se niega a autorizar su traslado, aduciendo que no tiene contrato.



“Mi sobrino se debate entre la vida y la muerte. Es afiliado de Coomeva EPS y la empresa muestra resistencia de buscar al prestador para este servicio. Ignorando y evadiendo con la respuesta de no tener convenio para la eventualidad de la pandemia”, denunció Ailedis Rodríguez, tía del paciente.



Indicó además, que su caso es de conocimiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, sin que hasta el momento se tenga una respuesta positiva.



De esta forma, los familiares piden ayuda al Gobierno Nacional “para que obligue a Coomeva a que cumpla con sus responsabilidades. No queremos que Edris sea una víctima más, pedimos ayuda en voz de auxilio y suplica para no dejar acabar su vida”.



Endris, de 33 años, reside en el municipio de Villanueva y se encuentra recluido desde hace cinco días en la clínica San Juan Bautista.



Su hermana también se encuentra contagiada con el virus, con un mejor pronóstico, de acuerdo a lo señalado por sus familiares.



En La Guajira se han registrado a la fecha 16.798 casos de covid-19, de los cuales 276 se encuentran activos. Mientras que 643 personas han fallecido por la misma causa.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA

