En Sincelejo, estudian la prohibición del parrillero para frenar covid

La administración municipal de Sincelejo analiza si se acoge o no a la medida sugerida por la Gobernación de Sucre, a través del decreto 352, que propone prohibir el parrillero, especialmente en el servicio de mototaxismo, transporte usado por gran parte de los habitantes, con el fin de frenar la propagación del virus en la ciudad.

(Lea también: Falleció Leandro Sierra, médico inmortalizado en canciones de Diomedes)

El alcalde Andrés Gómez dio a conocer que estudiará el comportamiento de las últimas medidas tomadas, entre ellas solo permitir la salida de dos dígitos de cédula al día, pues antes la permisividad aplicaba para cuatro dígitos diarios.



La situación se torna compleja toda vez que Sincelejo no cuenta con un medio de transporte público formal, por lo que si se aplica la medida, la movilidad se vería afectada para los ciudadanos.



Aunque la administración municipal de Sincelejo expidió el decreto 427 de 2020, en el que queda claro que se acoge la medida de toque de queda sugerida por la Gobernación, que aplica de lunes a jueves de 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada, y los fines de semana desde el viernes a las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada del lunes, el decreto no hace referencia alguna acerca de la prohibición del parrillero en Sincelejo.

“Entendemos la situación que vive día a día nuestro comercio en la ciudad, por eso queremos darle un tiempo a todas estas medidas adoptadas. Creemos que vamos a lograr disminuir la curva de contagios que tenemos en la ciudad”, manifestó el mandatario.



Agregó que la decisión es esperar y analizar cómo es el comportamiento de la ciudadanía con respecto al cumplimento del decreto. "Miraremos si seguimos tomando medidas drásticas como la de prohibir el parrillero. Hasta el momento los conductores de motos solo pueden transitar una sola vez por semana de acuerdo al pico y cédula”, dijo Gómez a EL TIEMPO.



Por su parte quienes devengan su sustento del mototaxismo no están de acuerdo con que se aplique la prohibición por 14 días.

(Le puede interesar: Iglesia en el Magdalena, la primera del Caribe en reabrir sus puertas)

"De este oficio vivimos miles de familias en Sucre, pero especialmente en Sincelejo. El sustento es diario, de acuerdo a las carreras que nos salgan. Con lo que hago en el día puede comer mi familia”, dijo Eberto Morales, un mototaxista.



Por su parte, los usuarios del servicio aseguran que el mototaxismo, aunque no es un medio de transporte seguro, suple la falta de buses y busetas que por años ha reinado en la capital sucreña, por lo que en caso de prohibirse el parrillero, los que carecen de un medio de transporte particular, no tendrían cómo movilizarse.

“Para los que no tenemos carro, ni moto, nos toca coger mototaxi. Nos sale más económico que pagar desplazamiento de un lado para otro en taxi. La moto vale 2 mil o 3 mil pesos, dependiendo de la distancia, y el taxi 7 mil pesos. Eso rompe el bolsillo. Además que en el taxi también nos exponemos porque es un medio de transporte cerrado”, precisó Milton Benítez, usuario de mototaxis.



El alcalde de Sincelejo ha dicho que, aunque le preocupa el incremento de los contagios, está analizando con detenimiento la medida, debido a la carencia que tiene la ciudad por un servicio de transporte público.

(Le recomendamos: Polémicas declaraciones de Jaime Pumarejo sobre UCI en Barranquilla)

Por su parte, el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, instó a los mandatarios a adoptar la medida toda vez que considera que el mototaxismo es un medio en el que se propaga el virus con celeridad por el directo contacto físico y la gran cantidad de personas que suben a diario en la moto.



“A través del mototaxismo se establece mucho contacto, y hay que tomar medidas. Los mototaxistas pueden convertirse en domiciliarios con la finalidad de que continúen generando ingresos; además, se establecerán unas excepciones para aquellas personas que laboran y cuyo medio de transporte es la motocicleta”, explicó el gobernador, quien considera que pese a los esfuerzos y las acciones que han adelantado los Gobiernos departamental y municipales, estas han sido insuficientes frente a la circulación rápida del covid-19.

“Tenemos que ser capaces de evitar el contacto para bajarle la velocidad al contagio del virus”, insistió Espinosa Oliver.



Según el último censo efectuado en Sincelejo, ruedan por las calles cerca de 40 mil mototaxis.



Cabe destacar que este transporte pese a ser ilegal se convirtió en el principal medio de movilidad para los sincelejanos.

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo