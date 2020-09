La encrucijada de San Andrés por apertura en medio de la pandemia

Tras seis meses de que se desatara la pandemia en el país, San Andrés ahora está en una encrucijada. Por un lado, en la isla ruegan por una apertura del turismo, sector de la economía del cual dependen casi la totalidad de los pobladores del archipiélago. Mientras que, de otra parte, el dramático aumento de casos de covid-19 empieza a ser preocupante.

En la isla, el turismo se suspendió cuando el Gobierno Nacional cerró los aeropuertos en marzo para evitar la propagación del covid-19. Desde entonces, las calles comerciales y las playas quedaron desiertas. Solo hasta hace unos 15 días se empezaron a reactivar los vuelos, permitiéndoles a los escasos turistas que han llegado disfrutar de las playas.



Everth Hawkins, gobernador de San Andrés, se declaró preocupado por el acelerado número de casos, las dificultades de las comunidades que están sin trabajo, la desobediencia para acatar las medidas de aislamiento y la incertidumbre de si el sistema de salud, el cual ha sido fortalecido con camas de UCI y aviones ambulancia, pueda aguantar una crisis mayor por la pandemia.



“Es complicado tomar una decisión: mantener cerrada la isla para evitar el aumento de casos o seguir crucificándola económicamente”, dijo.



En lo que va del mes, San Andrés ha presentado un aumento de los casos del 218 por ciento. De hecho, el 30 de agosto presentaba 219 casos y hoy acumula 697, según cifras del Ministerio de Salud al cierre de esta edición.

La calle peatonal de San Andrés, uno de los lugares más concurridos, permanece vacío. Muy pocos turistas han llegado por estos días a la isla. Foto: Billy Lunazzi Celis. El Isleño

Al relacionar esa cifra de contagiados con los 63.962 habitantes da una tasa de 1.048 casos por cada 100.000 habitantes, para una media del país de 1.462 en este indicador.

Aunque la isla está por debajo del promedio nacional, en el territorio las alertas están prendidas por la aceleración de los contagios.



Con respecto a fallecidos, según el Instituto Nacional de Salud, en la isla han muerto 9 personas por covid-19, la mayoría en septiembre. Y frente a la disponibilidad de camas de UCI antes de la pandemia la isla contaba con cinco unidades y tres de cuidados intermedios. Y hoy se ha ampliado esta capacidad a nueve UCI para covid-19 y cuatro para no covid-19. Según el dato más reciente del Ministerio de Salud, hasta el 16 de septiembre la disponibilidad era del 100 por ciento.



Para Hawkins, su misión es apelar a proteger la salud de su pueblo; sin embargo, insiste que la isla quedó sumida en una crisis social por la pandemia. “En San Andrés hay una dependencia del 90 por ciento del sector turismo. Es complicadísimo, pero debemos dar apertura y estamos en el momento más delicado de la pandemia”, indicó el mandatario.



De hecho, según fuentes del Ministerio de Salud, la evolución de la pandemia en el archipiélago muestra que está en fase de aceleración y el pico se espera para el mes de octubre.



Hawkins sabe que hay riesgo de que cuando empiecen a llegar más turistas –a partir de octubre– los casos aumenten. No obstante, confía que la prueba de antígenos para detectar el covid-19 que se les exige a los turistas para ingresar a la isla sirva como una barrera eficaz.



“Si se toma la decisión de apertura, aparecen más contagios y luego se cree que es por el turismo, pero no es por el turismo, es por la indisciplina de las personas de acá. Muchos están de rumba y por eso se endurecen las medidas, como el toque de queda desde las 5 p. m.”, añadió.

Así lucen las calles comerciales de San Andrés. Varios negocios han cerrado por la crisis. Foto: Billy Lunazzi Celis. El Isleño

Respecto a la actual situación, Camilo Hernández, presidente de la fundación Juntos por el Archipiélago, señaló que es angustiante la necesidad de reactivar el sector turístico, teniendo en cuenta que, en San Andrés, a diferencia de la tendencia en otras regiones del país, los contagios de covid-19 van en aumento.



Precisamente, Hernández elevó una carta a la Superintendenciade Salud para alertar que las nuevas 17 camas que se instalaron en el hospital departamental de la isla no han empezado a operar tras un mes. A lo que Hawkins respondió que su funcionamiento se iniciará este viernes tras superar dificultades con el oxígeno y otros equipamientos médicos que no se consiguen en San Andrés.

Hernández añadió que la apertura al turismo debe ser progresiva, pues sin este sector la crisis social aumentará e hizo un llamado a acciones contundentes para sacar a la isla de la difícil situación.



En tanto, el gobernador, a quien le dictaron casa por cárcel por supuestas irregularidades en la celebración de contratos, medida que apeló ayer y sigue en el poder mientras avanza el proceso, añadió que no descarta tomar medidas extremas si la pandemia se sale de las manos.



“Si colapsa el sistema de salud y esto se sale de control, debo decirle al Ministerio de Salud que voy a cerrar la isla, esa es la última opción”, dijo con respecto al turismo y la pandemia.



Por su parte, Juan Osorio, director de Cotelco capítulo San Andrés, explicó que los hoteles de esta asociación están comprometidos a garantizar los protocolos de bioseguridad y, lo más importante, a generar la confianza que los visitantes a la isla esperan.



“Habrá una reapertura gradual. Primero queremos dar confianza y eso se logra trabajando en protocolos. Pensamos que para octubre no tendremos más del 10 por ciento de ocupación y para diciembre contemplamos un 25 por ciento. Hay que tener actitud positiva”, dijo Osorio.

