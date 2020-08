Manizales abrió las puertas de 139 restaurantes tras meses de cierre 

Este jueves, 139 restaurantes de Manizales volvieron a abrir sus puertas a los comensales. Después de cinco meses atendiendo solo a domicilio, estos establecimientos recibieron el aval del Ministerio del Interior y el sí de la Alcaldía de esta capital para empezar a reactivar sus ventas.

El piloto se inició este jueves y se aplicará hasta el 31 de agosto en zonas específicas de la ciudad. El horario permitido para que los restaurantes autorizados funcionen es entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde, teniendo en cuenta que a las 7 de la noche comienza el toque de queda generalizado en Manizales y Caldas.



No obstante, tendrán la oportunidad de continuar la operación a través de domicilios hasta las 11 p. m.



(De su interés: ¿Qué tan posible es que el Nevado del Ruiz entre en erupción ahora?)



No solo hay protocolos de bioseguridad para los restaurantes, también para los visitantes. A los establecimientos habilitados solo podrán asistir las personas que tengan uno de los cuatro dígitos de pico y cédula habilitados para cada día de la semana y con previa reserva.



“Podrán ir en grupos de máximo cuatro personas. En el caso de los un núcleo familiar se autorizará la reserva a cargo de la persona que cumpla con el pico y cédula, si los demás no lo tienen no hay problema; de ser requerido por las autoridades debe presentar el comprobante de la reserva”, apuntó el mandatario local, Carlos Mario Marín.



Marín añadió que a los restaurantes no pueden asistir menores de edad, debido a que son una población de riesgo y que pueden fácilmente ser portadores y transmitir del virus. “Con este piloto queremos evaluar qué tanto podemos ir soltando, pero teniendo como premisa la protección de la vida”, dijo.



(Lea: Sueldo de funcionaria tiene en líos al alcalde de Manizales)



Desde la administración departamental se indicó, además, que el establecimiento que opere sin estar habilitado, estaría incumpliendo el Código Nacional de Policía y Convivencia y podría ser sancionado con un comparendo por 936.000.



“Además podría suspenderse al restaurante hasta por 10 días”, advirtió el mandatario.



Los sectores en donde se permitirá la prueba piloto son: la zona rural, zona G - Milán, Centro Histórico, La Estrella, Chipre, Palermo y los centros comerciales.



No se abrirá ningún restaurante o cafetería en la Terminal de Transporte, pese a que se contempló en un principio.



(Además: Polémica en Manizales por video de trabajadoras sexuales virtuales)



“Tuvimos en cuenta muchas variables, pero sobre todo que hubiese buena ventilación y zonas al aire libre. Por pandemia se perdieron cerca de 4.000 empleos, así que la reactivación es una prioridad”, añadió Juan Felipe Jaramillo, secretario de Desarrollo Económico de Manizales, Juan Felipe Jaramillo.

Fines de semana cambia la restricción

En la capital caldense los fines de semana la autorización de movilidad se rige bajo el concepto de cédulas pares e impares. En el caso de este sábado pueden movilizarse los ciudadanos cuyo dígito final sea impar y el domingo par.



Además de esto, la ciudad tiene los fines de semana toque de queda sectorizado.



Las comunas que registran mayor riesgo de contagio deben cerrarse desde el sábado a las 2:00 p.m. hasta el día hábil más próximo a las 5:00 a.m. en el caso de este fin de semana, hasta el martes.



Aunque el Centro Histórico está incluído entre estas zonas, será exento de la norma y solo deberá cumplir el toque de queda nocturno que va entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m.



MANIZALES