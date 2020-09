Drama de médicos en Cúcuta: unos sin salario y otros con covid-19

Este martes el médico Javier Ureña decidió encadenarse frente a la IPS Medicuc, en Cúcuta, como símbolo de protesta para exigir el pago de más de 12 millones de pesos, que equivale a los salarios que le adeudan desde el mes de abril; un mes después desde que se inició la pandemia.

El médico laboró en la entidad de salud hasta el mes de julio, fecha en la cual renunció debido al incumplimiento en el pago de sus honorarios.



Para Ureña, encadenarse frente a la IPS no fue una decisión repentina, aseguró que lo hizo debido a las necesidades que enfrenta. Hasta la fecha le adeudan de manera parcial los salarios de abril y mayo, así como todo el salario de junio y julio.



“No es justo y me parece una burla al personal de salud. Con la pandemia uno pensaría que esta situación no iba a ocurrir en ninguna parte, pero sí pasa. Ellos me dicen que las cuentas están en trámite y en revisión, pero yo también tengo mis gastos en el hogar”, indicó Ureña.



El médico Javier Ureña advirtió que otros galenos están pasando por la misma situación, lo mismo ocurre con el personal de enfermería.



“Uno no quisiera tener que llegar a esta situación, pero llega un momento en que uno tiene tanta presión y la única opción es protestar de esta manera. Conozco el caso de otros médicos que también les deben algunos meses, lo que pasa es que nadie denuncia ni habla del asunto”, agregó.



Javier Caicedo, director de la IPS Medicuc en Cúcuta, afirmó que el médico Ureña trabajó durante 12 años en la entidad y lamentó que haya acudido a la protesta.



“Él es un médico contratado por orden de prestación de servicios. No se puede generar el pago porque la auditoría de la cuenta no pasa, esto no quiere decir que se le hará un descuento o que se le esté reteniendo el pago”, afirmó Caicedo.



El director de la entidad precisó que la próxima semana se hará el pago del salario pendiente del mes de junio. Además, reconoció que otros tres galenos aún no han recibido los salarios de junio y julio.



“En ningún momento le hemos dicho que no será reconocido su trabajo, simplemente hay un trámite administrativo de la cuenta, que tampoco ha sido cobrada a la EPS”, agregó.



Por ahora, el médico Javier Ureña permanece encadenado hasta que haya una solución por parte de la entidad. La Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional hacen presencia en el lugar para atender las peticiones del galeno.



El personal médico denuncia poca ayuda y retrasos en el pago de sus honorarios, a pesar del alto riesgo de su labor. En Norte de Santander han fallecido al menos 17 profesionales del sector salud por covid-19.



El caso más reciente ocurrió el pasado 21 de septiembre, cuando el joven galeno Everth Camacho, falleció tras 14 días de lucha contra el coronavirus.



Norte de Santander registra 15.586 casos de covid-19, de los cuales 78 pacientes están en camas UCI. Hay 866 personas en aislamiento en casa y 13.460 recuperados.



CÚCUTA

