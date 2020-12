Conozca las medidas del país para enfrentar al covid-19 en fin de año

Alcaldes de las principales ciudades del país ven con preocupación la llegada de fin de año y el aumento de casos de coronavirus, por esta razón varios de los mandatarios locales han tomado la decisión de fortalecer algunas medidas para evitar brotes masivos.

Ante el aumento de los casos de coronavirus en Santander, los alcaldes de los diferentes municipios acataron la recomendación del gobernador Mauricio Aguilar de extremar las medidas restrictivas en las fechas especiales decembrinas.

El primer mandatario en anunciar las modificaciones al toque de queda fue Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.



El habitual toque de queda entre las once de la noche y las cinco de la mañana seguirá hasta el catorce de diciembre.



Del quince al veinticuatro el toque de queda estará desde las once de noche hasta las cuatro de la mañana y habrá una modificación en la noche de las velitas, Navidad y Año Nuevo.



El mandatario prohibió las reuniones de más de 10 personas y sugirió a las empresas dar la tarde libre del 24 y 31 de diciembre para que las personas puedan compartir en familia desde temprano en estas fechas.



Barranquilla le apuesta al autocuidado en Navidad

Barranquilla encenderá este martes su alumbrado navideño y así abre oficialmente esta temporada de fechas especiales. Por ello, la Alcaldía de Barranquilla llevará a cabo el evento de manera virtual.



Es decir, quienes deseen disfrutar de este momento deberán conectarse a las redes sociales de la administración distrital, donde se estará transmitiendo el encendido y así evitar asistencia presencial.



Las personas que visiten la ruta de las luces durante este mes deberán cumplir las medidas de bioseguridad, por lo que siempre deben llevar y usar correctamente el tapabocas, mantener el distanciamiento físico y no propiciar aglomeraciones.



Pico y cédula familiar en Montería

Desde este martes, y hasta el 31 de diciembre, se podrá apreciar el alumbrado navideño de Montería, especialmente en la tradicional Ronda del Sinú, pero con la restricción que exige el pico y cédula para el grupo familiar.



Quienes deseen visitar las zonas iluminadas deberán hacerlo con la madre o una mujer adulta responsable, a quien las autoridades verificarán el último dígito de su cédula para ingresar.

Los dígitos pares (0, 2, 4, 6 y 8) ingresan los lunes, miércoles, viernes y domingo. Los dígitos impares (1, 3, 5, 7 y 9), lo harán los martes, jueves y sábados.



Así lo estableció la Alcaldía de Montería dentro del programa 'Navidad Esperanza' con un mensaje que invita al autocuidado.

Cali, en alerta naranja

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que la ciudad está en alerta naranja en todo diciembre con la prohibición de novenas masivas, conciertos presenciales en la Feria, (del 25 al 30 de diciembre), además de fiestas de trabajo, de sindicalistas u otros festejos, como el de 160 asistentes en un hotel del oeste de la ciudad que la Policía y la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control distrital sorprendieron en el fin de semana pasado. Se celebraba un grado de bachiller.

Mientras tanto, fue cerrado un hotel por presunta explotación sexual de menores de edad. Allí se hallaron a dos menores, de 16 y 17 años.



No obstante, no se refirió a un toque de queda o a un cierre de fronteras en el mismo municipio. Sin embargo, en la Administración indicaron que el toque de queda ha sido una medida que se ha estado evaluando. Todo depende del comportamiento de la ciudadanía y del panorama del coronavirus.



“Hemos venido observando una mayor velocidad de transmisión del virus; se nos ha venido incrementando el número de casos positivos por día y la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI)”, afirmó Ospina.

Hasta el fin de semana pasado, esa ocupación en UCI era del 63 %.

Gremio médico de Cartagena advierte rebrote para mediados de diciembre

El alcalde de Cartagena, William Dau, a través del decreto 1473 del 30 de noviembre del 2020 estableció el toque de queda y la ley seca en 11 barrios de la ciudad donde se elevaron las tasas de contagios.



Los barrios, denominados zonas de cuidado especial son Manga Blas de Lezo, San Fernando, Manga, El Pozón, Los Alpes, Olaya Herrera, Ternera, Las Gaviotas, Nuevo Bosque, Zaragocilla y El Campestre.



En estas zonas especiales queda restringida la circulación de público para locales y actividades de comerciales entre las 8 pm y las 6 am, con excepción de las compras domiciliarias y plataformas.



Además, está prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacios comerciales en el horario comprendido entre las 8 pm y las 6 am.

El decreto es la respuesta del Distrito a la amenaza de un rebrote de la pandemia.



El sábado se registraron 406 casos positivos y el domingo el Instituto Nacional de Salud reportó 272 casos en todo el Distrito.

