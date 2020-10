'Tuve temor por mi vida': gobernador del Huila

Con unos kilos menos pero con muchos deseos de trabajar, el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, retomó las riendas de su departamento tras permanecer 9 días asistido con oxigenoterapia en la unidad de cuidados intermedios del Hospital de Neiva, a donde fue llevado a comienzos de octubre por contagio de covid-19.

“Mi preocupación era muy grande pues he visto morir a mucha gente por covid-19”, afirmó el gobernador y agregó que "tuve temor por mi vida, pero confiaba que Dios me daría otra oportunidad”.

(Le puede interesar: Pambelé debió pagar una nevera tras ser campeón mundial hace 48 años)



Su viacrucis comenzó cuando le practicaron una prueba con resultado positivo asintomático y días después le hicieron otra que le dio negativo por lo que creyó que la pesadilla había llegado a su fin pero no fue así. Lo más difícil estaba por venir.



“Cuando creímos que el virus se había ido de mi cuerpo me sobrevinieron síntomas muy fuertes reflejados en decaimiento, falta de fuerzas, dolor en el cuerpo y ni siquiera podía caminar o estar de pie”, aseguró Dussán López.



En el Hospital Hernando Moncaleano, de Neiva,los médicos le detectaron una pulmonía por lo que fue internado y permaneció durante días con asistencia de oxígeno las 24 horas.

(Lea también: Estas serán las medidas en 312 municipios por fiesta de Halloween)



Se recuperó y salió del hospital en medio de aplausos de trabajadores y amigos pero tuvo que continuar el proceso con medicamentos en su casa.



"Sin salud no somos nada ni nadie” dijo en su oficina de la gobernación pero reconoció que ha sido irresponsable con su salud "pues la he tenido en un segundo plano”.



Una de las personas que más sufrió durante la enfermedad fue su esposa que no podía acompañarlo en el hospital, pero él señala que estos días de separación “se afianzaron nuestros sentimientos como pareja”.



Lo que más lo animaba eran las oraciones y sentimientos de solidaridad expresados por los ciudadanos del Huila que “me dieron fuerzas y ganas para recuperarme rápidamente”.

(Además: 'Te mato, te mato', el audio que delató al asesino de caleña en Israel)



Destacó lo que hacen los trabajadores de la salud para salvar vidas ya que a diario observaba el trabajo que realizan médicos, auxiliares de enfermería, terapeutas, especialistas y personal de aseo, entre otros.



No hay que olvidar que ha superado dos contagios, pues el primero lo atacó el 28 de agosto anterior y tras 14 días de aislamiento logró salir adelante en ese primer ataque del virus.

NEIVA