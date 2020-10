Alcalde de Armenia y otros 26 funcionarios padecen covid-19

Luego de que se confirmara el contagio de 27 personas, entre ellos el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, varios secretarios de despacho, contratistas y escoltas, la Secretaría de Salud del municipio determinó como medida sanitaria preventiva el cierre del Centro Administrativo Municipal (CAM) por cuatro días.



‘’Ya llevamos 27 casos detectados a la fecha y para poder hacer un trabajo de aislamiento necesitamos el edificio desocupado. Es por eso que mediante decreto se ordenó que no haya atención para hacer desinfección profunda de la Administración y cumplir con los procesos del cerco epidemiológico’’, explicó el mandatario.



Ríos fue uno de los primeros casos confirmados en la sede del CAM, el pasado domingo.



El alcalde señaló que un contratista del despacho resultó positivo para covid-19 y por eso procedió a realizarse la prueba que confirmó que también era positivo. Otros contagiados son su abogado Jaime Andrés López; el director de Planeación Municipal, Diego Fernando Tobón; el asesor de despacho, Jhon Édgar Pérez, y un conductor.



‘’Es supremamente preocupante lo que está pasando pero es algo que se está viendo reflejado en las cifras que se vienen presentando en la ciudad, ya llevamos 105 fallecidos. Debemos extremar medidas como el distanciamiento social porque he visto que no se está cumpliendo’’, agregó el alcalde.



La sede del CAM volvería a abrir varias de sus oficinas el próximo lunes. Algunos trámites que se llevan a cabo de forma personalizada como solicitud de encuesta del Sisbén y visitas programadas, quedan suspendidos hasta nuevo aviso, pues los encuestadores se encuentran aislados de forma preventiva.



El área de Tesorería Municipal también suspendió la atención a los contribuyentes y los pagos se harán únicamente a través de canales digitales.



