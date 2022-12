Dos personas fallecieron en Sucre durante la semana pasada contagiados con covid-19, producto del incremento de la enfermedad en todo el Departamento, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud.



De acuerdo con la secretaria de salud departamental, Sandra Toro Gómez, los casos se presentaron en Sincelejo en un joven de 22 años de edad y en la Villa de San Benito Abad, en un adulto de 69 años de edad.



La comunidad se relajó

Para la funcionaria, los habitantes en Sucre se relajaron con la enfermedad y dejaron que colocarse las vacunas incluidos los refuerzos.



“La comunidad no quiere vacunarse, los puestos de vacunación en Sucre permanecen solos y creen que la enfermedad ya pasó, pero no es así, el virus continúa entre nosotros y en los dos últimos meses los casos se han incrementado”, dijo la secretaria.



La Secretaría de Salud indicó que después del último pico en Sucre se venían presentando uno y dos casos de la enfermedad, gracias a que se cumplió con las estadísticas de vacunaciones.



Dijo la funcionaria que sin embargo los casos fueron subiendo, al parecer porque no se han aplicado las dosis de refuerzos.



“Se pasó de uno y dos casos a 113 personas contagiadas y ahora a dos personas fallecidas. El mayor número de personas enfermas se encuentra en Sincelejo por ser una ciudad a donde llegan visitantes de todos los municipios, además de Córdoba y de Bolívar”, contó.

73 casos positivos

El más reciente informe de la Secretaría de Salud indica que en el departamento en la actualidad existen 73 casos nuevos de Covid-19, de las personas que se encontraban enfermas se han recuperado 47, hospitalizados hay 3 y no hay recluidas en cuidados intensivos.



En Sucre desde que se descubrió el primer caso, se han registrado un total de 69.971 personas enfermas de Covid-19, de los cuales 29.174 corresponden a hombres, 35.348 a mujeres, 5.449 a niños y casos positivos recuperados 67.932.



En el departamento han fallecidos 1.751 personas y los municipios de Sincelejo, Corozal, San Marcos y Tolú son las localidades sucreñas en donde se han presentado más casos por Covid-19.

Normas de bioseguridad

La Gobernación de Sucre por intermedio de Secretaría de Salud Departamental hizo un llamado a los habitantes de los 26 municipios para que cumplan con las normas de bioseguridad, como el uso del tapabocas, distanciamiento, al lavado de manos y tener los esquemas de vacunación completos.



Se estableció que se regresa al uso del tapabocas en los lugares cerrados y serán los administradores de cada lugar los encargados de hacer cumplir la medida.



“Insisto y exhorto a la comunidad al auto cuidado, al distanciamiento, al uso del tapabocas, al frecuente lavado de manos y por supuesto a tener los esquemas de vacunación completos, incluyendo la primera y segunda dosis de refuerzos, los cuales se colocan cuatro meses una vez aplicada la última”, dijo La secretaria de salud.



Indicó que pueden asistir a los puntos de vacunación disponibles, porque se cuenta con todas las vacunas, además que el próximo 17 de diciembre se hará una gran jornada de vacunación contra el covid-19 y otras enfermedades.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo