Familia denuncia que a su padre lo cremaron por error

Todo un drama vive una familia luego de que, en la clínica donde fue atendido por última vez el padre del hogar, confundieran su cuerpo con el de otra persona que había muerto de covid-19, razón por la que lo habrían cremado.

Los hechos ocurrieron en Manizales el pasado 10 de enero, fecha del deceso de José Daniel Mora, un ciudadano venezolano que llevaba cuatro años en Colombia. Su familia denuncia que un mes después de los hechos no tienen la certeza de que las cenizas que siguen en la funeraria correspondan a las de su padre, pues los hechos que rodearon la confusión, no les permiten creer en la palabra del centro asistencial.



Leidy Mora, hija del fallecido, le relató a EL TIEMPO cómo se dieron los hechos que hoy no les han permitido vivir el duelo y despedir a su ser querido.

Le puede interesar: Absurdo: instalan 'peligroso' semáforo en medio de nueva autopista 4G



De acuerdo con el relato de su hija, José Daniel estuvo hospitalizado en la clínica Avidanti de Manizales desde el siete de diciembre de 2020 y falleció de muerte natural el 10 de enero.



“La funeraria La Aurora, encargada del proceso de velación, fue a buscar el cuerpo y me llamaron al momento a decirme que no estaba, que me comunicara con la clínica para saber qué había pasado. Cuando llegamos nos notificaron que se había dado una confusión y lo enviaron a Santa Rosa de Cabal (Risaralda)”, narró Mora.



De acuerdo con su relato, el jefe de seguridad de la clínica les indicó que mandaría a traerlo de regreso. Tras la noticia, la familia decidió esperar allí hasta que el cuerpo llegara, sin embargo, no pasó lo que esperaban.

Lea también: Toque de queda en 118 municipios de Antioquia desde este jueves



“Cuando nos dejaron entrar hablamos con la persona de la funeraria El Jazmín de Santa Rosa que traía el cuerpo, él me indicó que estaba parcialmente cremado, porque cuando lo llamaron de la clínica pararon el proceso, que ya había iniciado”, explicó la joven.



A partir de ahí, con la Policía y la Fiscalía intentaron esclarecer que el cuerpo era el de su padre. Buscaron en él un tatuaje o una dentadura a la que le hacía falta un diente. “Salieron de ver el cuerpo y nos dijeron que era imposible reconocerlo, porque el cuerpo estaba muy calcinado”, contó Mora.



Ante esta situación, la joven les indicó que lo único que quedaba era su marcapasos, el cual tiene un serial único. “Al otro día llegó un especialista de la clínica que pone y quita marcapasos y nos indicó que tardaría 20 minutos; pasaron 40 y nos informa que no podía hacerlo en la morgue sino en un quirófano y que nos dirían cuándo había disponibilidad. En ese momento sospechamos que ese cuerpo no era el de mi papá”.

Además: Pánico en el norte de Barranquilla por tiroteo en un supermercado



Ante la tardanza, el 13 de enero, Mora y su familia regresaron a la clínica en busca de respuestas y al final se llevó una sorpresa. “El gerente nos informó que no era su cuerpo, que habían hecho una trazabilidad y que –según ella– él había sido cremado y debíamos ir a la funeraria Siempre – La Esperanza, donde estaban sus restos”, comentó la joven.



Según lo que le informaron a la familia Mora, el cuerpo de su padre fue – por error- mal rotulado, le pusieron el nombre de paciente que falleció por covid-19 y al cual su familia autorizó cremar.



“Ellos dicen que hicieron esa trazabilidad y encontraron el cuerpo del otro señor, le explicaron a su familia el error y les entregaron las cenizas adecuadas. Pero yo, con todo lo que ha pasado no les creo”, comentó Mora.

Le recomendamos: Trágica muerte de colombiana abandonada por traficantes en el Atacama



La joven aseguró que pide claridad para vivir su duelo. “Quiero que me enseñe esa trazabilidad, videos, el marcapaso, algo que me diga que no tengo las cenizas de otra persona cualquiera. Mi mamá quiere regresar a Venezuela y llevarle a mi abuela las cenizas de su hijo, pero ¿quién dirá que sí lo son?”, señaló.



EL TIEMPO se comunicó con la clínica Avidanti para consultar sobre el proceso, sin embargo indicaron que ya han respondido por la situación ante las instancias competentes.

A la espera de sanciones

De la mano de la Defensoría del Pueblo de Manizales, la familia Mora ya empezó un proceso legal en contra de la clínica, de manera que se den las sanciones a que haya lugar.



“Desde que conocimos el caso acompañamos a la familia y se pudo identificar que sí existió un error, que no se siguieron los protocolos. Pusimos quejas ante la Supersalud, Minsalud, la Territorial de Caldas y la Secretaría de Salud de Manizales para que se impongan las sanciones a las que haya lugar, tanto para la clínica como para la funeraria”, indicó el personero de Manizales, Fernando Arcila.

También: Estas son las primeras vacunas para covid que llegarán a Barranquilla



De acuerdo con el funcionario, seguirán acompañando este proceso, pero su injerencia será netamente en lo legal. “Ya sobre determinar si es o no el cuerpo, no solo no es nuestra competencia, sino que es difícil porque ya está en cenizas, resta es confiar en la buena fe. A parte queda un proceso de responsabilidad civil y reparación para la familia, pero al ser un tema económico, la Personería se aparta”, apuntó Arcila.



Por el momento, Mora indicó que no irá a reclamar las cenizas que supuestamente son de su padre, y reposan hace un mes en la funeraria y aseguró que seguirá insistiendo hasta la clínica que dé una explicación que resuelva sus dudas.

Más noticias de Colombia:

Jorge Oñate superó el covid-19, pero sigue en una UCI de Valledupar En dos peajes de Cartagena, taxis y carros particulares no pagan

'Peajito social' será retirado del valle de Aburrá antes de diciembre

Joven que se grabó maltratando a un gato en Medellín pidió disculpas

Mujer se lanzó de balcón para evitar golpiza de su pareja en Antioquia

MANIZALES