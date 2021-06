Los posibles efectos de la variante brasilera del covid-19 en Casanare

Las autoridades de salud detectaron la cepa brasileña de covid-19, en dos migrantes, en el municipio de Maní (Casanare), que se encuentran aislados y en buen estado de salud, reveló la secretaria de Salud del departamento, Constanza Vega.



Las experiencias de Manaos (Brasil), la ciudad amazónica más afectada por la variante, sugieren que la cepa podría ser hasta dos veces más transmisible que el virus previo de covid-19 en esa localidad, indica el primer estudio detallado sobre el tema.



(Además: Susto en Medellín por árbol que cayó sobre carpa de vacunación covid)

El Maní se desconoce cómo se contagiaron los migrantes infectados, quienes llegaron a una finca y no salieron de allí. Pero este municipio está en la mira de las autoridades de salud porque que ha tenido un incremento muy importante de positivos, letalidad y mortalidad.



Allí, durante las últimas cuatro semanas, se pasó de tener una incidencia de casos de 326 a 1.256 por cada 100 mil habitantes. Igualmente pasó de una tasa de mortalidad de 5,73 a 68,8 por ciento; de letalidad de 1,79 a 5,63 por ciento; positividad de 15,5 a 37,5; y finalmente, aumentó la toma de muestras de 2.737 a 4.804.



(Lea también: Así le ha ido a Medellín con la reactivación económica)



No obstante, esas cifras, la Secretaría de Salud de Casanare aseguró que no se puede hacer una relación de las dos cosas -del incremento de casos y la cepa brasileña-, hasta que no haya un fundamento científico que así lo determine.



De todas las maneras, las autoridades de salud siguen analizando lo que está sucediendo en este municipio de Casanare.



(En otras noticias: Norte del Valle, en alerta por aumento de coronavirus)



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO