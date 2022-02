En 2020, cuando llegó la pandemia del covid-19 y se empezaron a saturar las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en todo el país, una universidad, un hospital y empresas privadas de Manizales se unieron para crear un dispositivo de soporte mecánico no invasivo y que no necesitara aire medicinal, el usado en la red hospitalaria.



Así nació AirfLife, un proyecto de investigación dirigido por la Universidad Autónoma de Manizales (UAM), que recibió registro Invima y está en proceso de concesión de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio y producirlo de manera masiva.



(Además: No habrá más vuelos de Avianca para el aeropuerto de Manizales)

“Con este registro se podrá fabricar y vender el dispositivo inmediatamente, lo cual es alentador por el trabajo que requirió durante casi dos años, gracias al conocimiento del grupo y por la conformación de un equipo integrado por estudiantes de semilleros, jóvenes investigadores y nuestros aliados”, indicó Héctor Andrés Tinoco, director del proyecto.



Este dispositivo de uso externo es, en resumen, una careta que cubre todo el rostro y permite a los pacientes recibir oxígeno de manera constante, evitando así la intubación, una de las decisiones médicas a la que más le temen los pacientes y sus familias. Con él, nada externo ingresa por los orificios húmedos del cuerpo.



(Lea también: Familias de víctimas llegan a acuerdo y retiran cargos contra Enrique Vives)



“No funciona con aire medicinal, solo con oxígeno. El aire lo toma filtrado del ambiente y crean la mezcla que se necesita. Los ventiladores mecánicos invasivos sí necesitan aire medicinal, que es muy costoso. El nuestro ya viene con las condiciones que requiere alguien con dificultad respiratoria baja o moderada”, agregó Tinoco.



Con este dispositivo se busca controlar las insuficiencias respiratorias en su primera etapa y así no solo evitar la intubación, sino también reducir el tiempo de los usuarios en las UCI.



“Antes de que el paciente llegue a un colapso o se dé una neumonía severa, el dispositivo le ayuda a ventilarse, pues mantiene presión positiva en los pulmones y estos no se vuelven tan rígidos. Es una terapia que puede cortar la línea de severidad de la enfermedad. No cura, ayuda”, precisó el investigador, quien hace parte del Laboratorio de Mecánica Computacional y Experimental de la UAM.



(En otras noticias: 'Los desastres no son naturales; el país necesita un geólogo por municipio')



Sus creadores aseguran que será un aliado para superar enfermedades derivadas del virus y que también puede facilitar la ventilación en pacientes con patologías como apnea obstructiva del sueño, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), obesidad mórbida o severa, asma, entre otras.



“Creemos que este dispositivo puede ser de gran ayuda para aliviar los sistemas de Unidades de Cuidado Crítico. También se puede llevar a zonas rurales, donde los hospitales no cuentan con equipos de asistencia ventilatoria. Este es pequeño, lo puede usar alguien no especializado y la formación para su manejo puede ser remota”, añadió Tinoco.



Además de su portabilidad, que facilita que sea usado en ambulancias al recibir oxígeno de pipa, sus desarrolladores resaltan que el costo de AirFlife es menor, comparado con los sistemas de ventilación mecánica tradicionales.



Sus creadores no han determinado aún el valor comercial de este producto, que surtió ya la valoración clínica en el SES Hospital de Caldas.



En la realización del proyecto también participaron empresas privadas como 3i Ideas Innovadoras S.A.S, quienes diseñaron y fabricaron los prototipos iniciales y Endocol, encargados de conseguir el registro sanitario y, posteriormente, apoyar su distribución.

“Seremos sus ensambladores y maquila en Colombia. Realizamos un proceso de calidad para entregar el equipo en perfectas condiciones y que las IPS puedan aprovechar sus bondades”, señaló Alexander Loaiza, gerente de 3i Ideas Innovadoras S.A.S.



(Siga leyendo: Buscan a tres personas que se fugaron del búnker de la Fiscalía en Medellín)



LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

Manizales