El dilema de la alternancia educativa en Sincelejo

La disyuntiva está planteada entre los actores que hacen parte del proceso educativo en Sincelejo, regresar para cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación y no hacerlo para no contagiarse con el covid-19.

Desde un comienzo los docentes por intermedio del presidente de la Asociación de Educadores de Sucre -Ades- han dicho que lo de ellos son las aulas de clases, pero que regresarán si los colegios privados y las Instituciones Educativas cumplen con todos los elementos de bioseguridad, de lo contrario seguirán en la virtualidad.



“Las Instituciones Educativas no tienen definidos estos procesos y por lo tanto no podemos exponer nuestra salud”, dijo Ubaldo Corrales, presidente de la Ades.



Señaló que la entidad que preside hizo una investigación en todo el Departamento y las necesidades en las Instituciones son grandes, que muchas no tienen ni servicio de agua potable, en especial en las zonas rurales y muchas urbanas también.



Por su parte el secretario de educación de Sincelejo, Álvaro Hoyos manifestó, que el regreso a clases bajo esta modalidad ya no es un querer de ellos como funcionarios, sino, una exigencia de la misma Procuraduría.

Los contagios

Cuando se inició el proceso de Alternancia con ocho Instituciones Educativas en Sincelejo y colegios privados en total, cinco de estos tuvieron que ser cerrados por contagios de profesores, estudiantes y trabajadores de la parte administrativa.



Una docente de la Institución Educativa Altos del Rosario falleció por covid-19, teniendo contacto con padres de familia y de inmediato las alarmas se prendieron en la ciudad.



Después llegaron los casos en los colegios privados, a pesar de contar con todos los protocolos de bioseguridad.



“El tema es complejo y rechazamos el regreso si no hay las condiciones necesarias. Se entregó como plazo el pasado 19 de abril y justo en ese momento se dio el tercer pico de la pandemia en todo el país”, dice el presidente de la Ades.



Precisó que Sincelejo aumentaron los casos de covid-19, al igual que la ocupación de camas en UCI y fue cuando el Ministerio de Educación y de Salud pidieron el regreso a clases.



La Secretaría de Educación de Sincelejo rechazó el regreso a clase y envió una comunicación explicando lo que sucede en la ciudad con el contagio del covid-19, solicitando instrucciones sobre los pasos a seguir.



Se estableció que las dos entidades han guardado silencio con relación al tema y se espera el pronunciamiento al respecto.



Por lo pronto la educación en Sincelejo continúa bajo la modalidad virtual, aunque el secretario Álvaro Hoyos manifestó, que hay 22 colegios preparados para regresar a clases bajo esta modalidad.



En el mismo sentido se pronunció la Asociación de Padres de Familias de Colegios Privados, quienes están a la espera que se defina la solicitud elevada al gobierno nacional.



La gran mayoría de los padres de familia han dicho que no enviarán a sus hijos a las clases en Alternancia.

FRANCISCO JAVIER BARRIOS

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO

