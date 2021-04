Las fotos de las aglomeraciones en Salento que generan críticas

A través de redes sociales, decenas de personas han llamado la atención sobre la flexibilización en las medidas de bioseguridad de cientos de turistas que recorren por estos días algunos municipios del Quindío como Salento, Filandia y Circasia.

A Salento y al Valle de Cocora acudieron miles de personas durante este Jueves y Viernes Santo. Incluso el ingreso al valle, que tiene como principal atractivo las palmas de cera, puede tardar entre una y dos horas para las personas que se movilizaban en automóviles.

En las fotografías que circulan en redes sociales, se observa a cientos de turistas aglomerados en las estrechas calles del casco urbano de Salento, algunos sin tapabocas y sin conservar las distancias.



Algunas personas criticaron esta situación y culparon a las autoridades de un posible rebrote de covid-19 en la región.



‘’Eso es culpa de las autoridades locales y departamentales. Un toque de queda a la medianoche para quién. Por qué no hacerlo en el día, o es que prima más la plata que ingresa del turismo que la salud. No dejaron hacer procesiones, pero sí ingreso masivo de turistas’’, reclamó una mujer a través de las redes sociales.

Cientos de turistas llegaron el viernes Santo a Salento, Quindio. La Gobernación del Quindío calcula que durante la Semana Santa llegaron al departamento 200 mil turistas. Foto: Javier Nieto / EL TIEMPO

A través de redes sociales, personas llaman la atención sobre la flexibilización en las medidas de bioseguridad de cientos de turistas que recorren el Quindío.



Denuncian hasta dos horas de demora para ingresar al Valle del Cocora.



Otra persona comentó que ‘’nos están poniendo problema a los padres de familia por mandar a los muchachos al colegio porque allí se contagian, pero sí se van a los pueblos de paseo a esas aglomeraciones, será que allí no se contagian’’.



Por su parte la alcaldesa de Salento, Beatriz Díaz Salazar, señaló que ante la llegada masiva de turistas ‘’si bien se escuchan críticas para el gobierno municipal frente a la aparente ausencia de medidas restrictivas, la ciudadanía no debe olvidar que el país avanza en el proceso de recuperación económica y las autoridades locales también deben tener en cuenta las afectaciones que la pandemia y el confinamiento dejaron en la economía local, por lo que se acude al buen comportamiento ciudadano de turistas y visitantes’’.



E hizo un llamado a los turistas ‘’para que lo hagan de manera responsable y eviten llegar hasta la localidad teniendo en cuenta la multitud de personas que eligieron al municipio como su destino de descanso’’.

Algunas personas criticaron esta situación y culparon a las autoridades de un posible rebrote de covid-19 en la región. Foto: Javier Nieto / EL TIEMPO

ARMENIA

