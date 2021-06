Alerta en Meta, Casanare y Guaviare por sobreocupación de UCI

En alerta roja están todos los centros clínicos de los departamentos de Casanare, Meta y Guaviare por la ocupación del ciento por ciento de las unidades de cuidados intensivos (UCI) para la atención de pacientes con enfermedades asociadas a covid-19.



Hay 74 pacientes, 35 en Casanare y 37 en Meta, que están esperando turno para ser atendidos en camas de cuidado crítico, de acuerdo con lo revelado por los secretarios de Salud de los dos departamentos.



En Casanare desde hace tres semanas están al ciento por ciento de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos y este viernes hay 35 pacientes esperando una cama, aseguró la secretaria de Salud de Casanare, Constanza Vega.



“Este sábado se van a habilitar 13 camas adicionales a las 131 UCI que están en funcionamiento en el Hospital Regional de la Orinoquia, Medicenter, Clínica Casanare y Yong Medical, pero de todas maneras vamos a seguir colapsados”, dijo la funcionaria.



Agregó que el pico más alto histórico en Casanare ocurrió en mayo cuando cerraron con 5.500 casos y en los cuatro días de junio ya hay un reporte de más de mil casos, con la preocupación que no se sabe cuándo va a ser el techo del pico de esta pandemia.



En el Meta todos los centros clínicos están en alerta roja hospitalaria desde hace un mes, la ocupación de camas UCI está en el ciento por ciento y este jueves 37 personas esperaban cupo en una cama, afirmó el secretario de Salud del departamento, Giovann Beltrán Knorr.



Sobre si están contemplando traslados de pacientes a otras zonas, los funcionarios señalaron que en casi todo el país los centros de salud están a tope y es un poco complicado hacerlo a la Costa, que es la única región del país donde está empezando a bajar el pico de la pandemia.



No obstante, Dijo Beltrán, en el caso del Meta los pacientes por covid-19 están en hospitalización, urgencias e internación con oxigenación y los cuidaos médicos, y la mayoría son personas de entre 45 y 70 años.



Desde el Ministerio de Salud les advirtieron que en este momento no se pueden habilitar más camas UCI porque el oxígeno se agota, en este momento pueden garantizar el suministro, pero con más camas no sería posible, aseguró Beltrán.



En Guaviare, la Secretaría de Salud del departamento emitió la alerta hospitalaria este jueves en la tarde, toda vez que en los últimos tres días la ocupación de las UCI por pacientes con enfermedades asociadas al covid-19 se incrementó del 63 al ciento por ciento.



Para mitigar el impacto reorganizaron la distribución de camas migrando de los servicios con menos cantidad de pacientes, como pediatría, hacia covid-19.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO