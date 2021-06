Alcalde de Manizales no se vacunará, por ahora, contra el covid-19

Días después de que el Gobierno Nacional indicó que los alcaldes y gobernadores del país ya están priorizados para recibir la vacuna contra el covid-19, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, informó que no se la pondrá, por lo menos hasta diciembre de este año.



“Me acaban de informar que ha llegado a la ciudad la vacuna para mí como mandatario. Agradezco a la EPS a la cual estoy afiliado, sin embargo, no me vacunaré hasta que no logremos la inmunidad de rebaño y estén vacunados los manizaleños”, sostuvo Marín.



De acuerdo a lo expresado por el alcalde, quien es el más joven de las ciudades capitales y uno de los más jóvenes del país, hay otras personas que necesitan más el biológico que él.



“Ahora la prioridad son los profesores, necesitamos que los niños y jóvenes regresen a los colegios ya”, aseguró.



La decisión de Marín, de 30 años, indicaría que no tiene comorbilidades que puedan poner en riesgo su vida en caso de contraer de nuevo el covid-19. Ya se había contagiado en enero pasado.



Este hecho ha despertado todo tipo de reacciones, unos le alaban por poner en primer lugar a personas en más riesgo, sin embargo, otros le recuerdan que es la persona que toma las decisiones en la ciudad y que sostiene múltiples reuniones.



En lo que respecta a otros mandatarios de Caldas, ya todos tienen programadas sus citas y se ha avanzado en el proceso. Por su parte, el Gobernador del departamento, Luis Carlos Velásquez, recibió la primera dosis del biológico el domingo pasado.



