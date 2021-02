Nuevos detalles de la muerte de mujer que viajaba con covid en un bus

Tras la muerte de una joven de 27 años al interior de un bus de servicio público que cubría la ruta Bogotá – Pasto, las autoridades investigan los hechos que rodearon el fallecimiento de la mujer que estaba contagiada con covid-19.



​(Le puede interesar: Mujer con covid-19 murió en un bus en la vía La Línea)

La mujer identificada como Karen Eliana Quiñonez Cortés y sus cuatro hijos de 3, 5, 9 y 11 años compraron cinco tiquetes en la terminal de transportes del sur de Bogotá para viajar en un bus de la empresa Flota Magdalena con destino al municipio de Tumaco, Nariño.



Durante el tránsito por la vía La Línea, los menores le dieron aviso al conductor que su mamá se sentía mal y deciden trasladarla hasta el hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío, donde se iniciaron las primeras inspecciones que determinaron que era portadora del virus Sars-CoV-2.



Aunque la secretaria de Salud del municipio de Calarcá, Laura Arenas advirtió que de acuerdo con el reporte que tiene esa entidad, la mujer presentó síntomas como tos y malestar general mientras esperaba el abordaje del bus en la terminal de transportes de Bogotá, tanto la empresa transportadora como las directivas de la terminal argumentaron que sí cumplieron con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y que Quiñonez no registró síntomas.



La empresa Flota Magdalena informó a través de un comunicado que Quiñonez no presentaba síntomas al momento de abordar el bus. ‘’La señora Karen Quiñones registró una temperatura de 35.4 grados y no presentó síntomas de fiebre, estornudo o complicación respiratoria’’.



Agregó que en el transcurso del viaje ‘’la señora manifestó complicaciones de salud y conforme los lineamientos de la compañía, la tripulación dio aviso a las autoridades locales, luego desvió el vehículo de su ruta para llevarla a las puertas del centro médico más cercano, hospital La Misericordia de Calarcá’’.



​(Lea también: Absurdo: instalan 'peligroso' semáforo en medio de nueva autopista 4G)

El subgerente de Planeación y Proyectos de la Terminal de Transportes de Bogotá, Johnny López afirmó que durante el ingreso de Quiñonez se cumplieron con los protocolos de bioseguridad.



‘’Tenemos el registro de las cámaras de seguridad que evidencia que se hizo el lavado y desinfección de manos en la entrada de la terminal, desinfección de calzado y el proceso de tamizaje que incluye medición de temperatura corporal con cámaras termográficas, que arrojo una temperatura de 35.4 grados, lo cual se considera normal, y no se presentan indicios que nos hicieran pensar que se le debieran prestar primeros auxilios y no presentó afectación asociada al sistema respiratorio’’.



López agregó que la pasajera no manifestó síntomas ‘’ni se hizo evidente que su situación, por lo menos a manera de hipótesis, pudiera relacionarse con sintomatología de covid-19. Además, las empresas transportadoras registran la información en una plataforma covid y ella no marcó como positivo ninguno de los síntomas de covid y por eso se registró el despacho del bus. Nosotros somos la terminal del país que ha hecho los mayores esfuerzos para certificarnos en operaciones bioseguras’’.

Las directivas del hospital de Calarcá, confirmaron que la mujer ingresó sin signos vitales por lo que le tomaron una prueba de covid-19. El gerente del centro asistencial, Bernardo Gutiérrez afirmó que Quiñonez ingresó ‘’con signos post mortem y se cumple con las valoraciones de rigor y los estudios clínicos correspondientes y debido a la actual situación de pandemia se procede a realizar la prueba antigénica rápida standard Q Covid-19 AG Test, la cual fue reportada como positiva’’.



Agregó que se solicitó la necropsia pues ‘’aun siendo positiva para covid-19 esto no le permite al grupo médico definir que este hubiera sido la causa de la muerte’’.



A los cuatro menores también les tomaron pruebas, pero los resultados salieron negativos para Sars-CoV-2. La Alcaldía de Calarcá inició el proceso de restablecimiento de derechos de los pequeños con el Instituto de Bienestar Familiar y la Policía de infancia y adolescencia y contactaron a los familiares de los menores.



Uno de los tíos de los menores, identificado como Rogelio Carabalí señaló que ‘’vine a recoger a mis sobrinos para llevarlos hasta Cali. Esta es una situación muy dura para nosotros y con cuatro niños en medio de todo esto y que ella muriera en pleno viaje’’.



El Gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo les pidió a las empresas de transporte y a las terminales de transporte que extremen los protocolos de bioseguridad con los pasajeros. ‘’Pedimos que en las terminales donde se están haciendo ingreso de los viajeros, se cumplan con las medidas de bioseguridad que permitan el bienestar de los otros pasajeros’’.



​(Además: Familia denuncia que a su padre lo cremaron por error)

¿Qué va a pasar con los pasajeros?

Los 26 pasajeros que se movilizaban en el bus deberán permanecer en aislamiento preventivo en sus ciudades de destinos según señaló la secretaria de Salud.



‘’Dos pasajeros se bajaron en Cali y los demás seguían para Pasto, ya nos comunicamos con las secretarias de salud de esas ciudades para que estén pendientes de que todos inicien el proceso de aislamiento, adicional se le tomaron los datos a cada uno incluyendo al conductor y su ayudante, y se deberán tomarse la prueba de covid en los días siguientes’’, dijo la secretaria de salud de Calarcá.

LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA