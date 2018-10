Cosecha indígena de sal peligra por fuertes lluvias en Manaure 

Peligra la cosecha indígena de sal en las Salinas de Manaure a causa de las fuertes lluvias que se registran y que mantienen inundadas las charcas de Shorshimana y el sector turístico de la zona de playa conocida como Manaure Abajo.

Las constantes lluvias, no permiten que avancen los trabajos en la habilitación de desagües que desde el fin de semana realizan los cosechadores de sal agremiados a Waya Wayuu, la alcaldía municipal y la empresa Big Group, para evacuar el agua de la charca. Para ello, se han instalado dos bombas pequeñas y una grande, pero estas son insuficientes.



Así mismo, se trabaja en la habilitación de un pase que permita recuperar la movilidad de las vías para poder sacar la sal.



Esta situación ha generado preocupación y molestias entre los cosechadores de sal y la empresa Big Group, encargada de comprar la cosecha.



Tania Galván, líder de la zona asegura que la empresa Big Group, solo tiene dos máquinas para recoger la sal.



“A ellos lo que le interesa que se pierda la sal, nos han dicho que no mas son 60 mil toneladas y llevan 46 mil, quiere decir que van a recoger lo poco que pueda quedar y el resto como no tienen plata para pagar, a ellos le interesa es que se siga perdiendo, mientras la gente está llorando su sal porque se esmeraron”, dijo.



Ernesto Deluca, presidente de Big Group, asegura que no puede controlar el estado del tiempo y cumplirá con su compromiso de comprar la cosecha indígena, como hasta ahora lo han venido haciendo, la cual avanza en un 80 por ciento. De las 60 mil toneladas de sal que comprará la empresa se han recogido 48 mil toneladas.



“Nosotros si estamos haciendo la tarea de la recolección de sal, la estamos pagando, estamos en el proceso de trabajar con la comunidad, de hecho estamos apoyando a la asociación Waya wayuu para que desarrolle alternativas de negocio, valores agregados a la sal de su cosecha”, sostuvo Deluca.



Así mismo, asegura que a la empresa no se le ha cumplido las condiciones del contrato y sin embargo, ellos están apoyando la cosecha indígena, que es un proceso muy costoso y es un beneficio directo a la comunidad.



Desde hace 10 años, dos mil familias indígenas wayú centraron sus esperanzas con la reactivación de la charca de Shorshimana. En febrero de este año, se reactivó la charca con unas 40 hectáreas para producir 60 mil toneladas de sal artesanal, este proceso fue liderado por la Asociación Waya Wayuu y la empresa Big Group, que opera las Salinas de Manaure, encargada de entregar la salmuera para la cristalización del producto.

ELIANA MEJÍA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

RIOHACHA.