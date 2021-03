En el pueblo de Aguacate, la cosecha está a punto de perderse

Varias toneladas de aguacate están a punto de perderse en el pueblo que lleva el mismo nombre del producto que cultivan, en la zona rural de San Onofre (Sucre), en los límites con Bolívar.

El mal estado de las vías es el mayor enemigo de los sembradores, campesinos que esperan la cosecha para sacar sus productos al mercado y obtener las ganancias, pero se encuentran con esta problemática año tras año.



Cuenta Eduardo Flórez Blanco que para llegar y salir de las parcelas donde siembran el aguacate, además de otros productos, como maíz, ñame y yuca, el proceso se convierte en una odisea.



(Vea: Extraña desaparición de madre e hija tras salir de centro comercial)



“Padecemos cuando estamos en época de verano y ahora que comenzaron las lluvias es casi imposible para los vehículos ingresar y cargar para poder vender en otros mercados de la costa Caribe”, relata.



En el sector de Aguacate y el corregimiento de Chinulito, perteneciente este último al municipio de Colosó, se ubica una montaña que baja hasta un arroyo y desde ahí atravesar cinco kilómetros para llegar hasta la cabecera municipal.

Este es el sitio por donde sacan los productos los parceleros, ahí cayeron las primeras lluvias y ya se dañó la vía FACEBOOK

TWITTER

“Este es el sitio por donde sacan los productos los parceleros, ahí cayeron las primeras lluvias y ya se dañó la vía, nuevamente volvió a caer un aguacero, con lo que se hace imposible sacar los productos”, señala.



Explica que para darle solución inmediata al problema que enfrentan deben contratar tractores, lo que les ocasiona más gastos y el acceso a la zona de los cultivos se daña más con el peso de estos vehículos.



(Lea: Audios revelan la 'separación' entre Dau y su exprimera dama)



“Hay una parte que se llama Cañito, una vereda vecina a las parcelas, ubicada también cerca de las montañas, las cuales comenzaron a desplomarse y a lo que este invierno se haga más fuerte, con las crecientes del arroyo Palenquillo, seguramente ese cruce se cortará y quedarán incomunicados los cultivadores de todas estas parcelas ubicadas en la zona”, afirma con preocupación.

Problema de vieja data

De acuerdo a lo asegurado por los campesinos, la situación no es nueva. Se registra hace muchos años y las autoridades no han realizado ninguna inversión en la zona.



A los cultivos de aguacate se suman cerca de 50 hectáreas de yuca y otras tantas de maíz, que necesitan ser llevadas a ciudades como Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Montería y Bucaramanga.



(Cae el Baloto: Cesar tiene otro multimillonario en menos de una semana)



De acuerdo con Eduardo Flórez, los campesinos trabajan a pérdida, ya que tienen que contratar también animales para bajar los cultivos por las montañas y luego a un tractor, dineros que no son recuperados posteriormente con la venta que hace.



Finalmente hizo el llamado a los alcaldes de San Onofre, Toluviejo, Colosó y al gobernador de Sucre, para que se hagan las inversiones y el campesino no sufra con el problema de las vías.

FRANCISCO JAVIER BARRIOS

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO

Más noticias

Muertes por covid-19 se disparan en Barranquilla y resto del Atlántico

Poste de energía cayó sobre una mujer y acabó con su vida

Investigan muerte de joven que estaría manipulando arma con una amiga