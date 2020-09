Centro de aislamiento para recolectores de café está listo para operar

La cosecha cafetera es una de las principales preocupaciones de las autoridades en Caldas en lo referente al aumento de contagios de covid-19, por lo que en una estrategia mancomunada se instaló un centro de aislamiento para recolectores foráneos.

Este lugar será el primero en entrar en operación en el Eje Cafetero. Recibirá a los recolectores que hayan llegado desde otros departamentos y presenten síntomas mientras laboran en Manizales, Neira, Anserma, San José, Belalcázar, Palestina, Risaralda y Chinchiná.



El centro funcionará en la sede de la fundación Manuel Mejía, ubicada en Chinchiná, la cual era ocupada para procesos de formación educativa relacionadas con el sector rural.



“A partir de esta semana podrán empezar a llegar los recolectores que presenten síntomas y no tengan arraigo”, sostuvo el alcalde de Chinchiná, Eduardo Grisales.

En Caldas, de las 38.000 personas que se necesitan para la recolección de café, 7.000 son foráneas.



“Cuando el trabajador tenga síntomas sospechosos de coronavirus se aislará en el centro mientras se le hace la prueba que define si es o no positivo. Allí no se tratarán personas contagiadas, sino que, previa evaluación médica, se definirá el tratamiento posterior”, sostuvo el director del Comité de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos.



De acuerdo con el directivo, los pasos a seguir ya han sido socializados entre los cafeteros; en caso de presumir que hay algún contagiado, lo primero es llamar a la Secretaría de Salud del municipio, allí se brindan las recomendaciones según su estado y, posteriormente, es trasladado al centro.



“Una vez allí será atendido a través de telemedicina y si resulta positivo se remite a un centro hospitalario”, explicó Hoyos.



El lugar, por ahora, tiene capacidad de atención para 50 personas, pero hay posibilidad de extenderlo hasta para 200 recolectores.



“Hemos trabajado en prevención desde la misma finca, promoviendo el lavado de manos, distanciamiento, toma de temperatura, protocolos en comedores y dormitorios. Ya llevamos tres semanas y no se nos ha reportado ningún recolector sospechoso”, añadió el director del Comité.



El centro de aislamiento estará habilitado por tres meses. La Federación Nacional de Cafeteros cedió las instalaciones, la Gobernación de Caldas, en conjunto con la Dirección Territorial de Salud, aportará equipos médicos, personal de salud y los elementos de bioseguridad.



En tanto, las alcaldías municipales se encargarán de la operación del centro, además de los servicios generales y públicos, mientras que los caficultores facilitarán la alimentación de los recolectores que se alojen en el lugar.



LAURA USMA

Para EL TIEMPO

Manizales