Estos son los horarios de los cortes de luz en Córdoba para esta semana

La empresa Afinia, encargada de proveer el servicio de energía en Córdoba, informó cómo será la suspensión del servicio para este miércoles y jueves.



Esto se da con el propósito de hacerle mantenimiento al sistema eléctrico y así mejorar la prestación del servicio.



Cortes 28 de julio



Sahagún: De 8:20 a. m. a 3:00 p. m. será no habrá servicio en El Tablón, Villavicencio, Chibolo, Pocas Aguas, La Bocas e Isla Nueva.



Los Córdobas: Desde las 8:20 a. m. hasta las 2:20 p. m. se interrumpirá el servicio en el sector de la carrera 4 con calle 8, la vereda San Rafael, Macondal y Cordobita Norte.



Lorica: Entre las 7:30 a. m. y las 3:30 p. m. estará sin servicio la vereda El Esfuerzo y las poblaciones ubicadas en la vía a San Antero.



San Pelayo: Desde las 6:30 a. m. hasta las 3:50 p. m. se suspenderá el fluido eléctrico en las veredas Caimán y Barital.



Cortes 29 de julio



Montería: Entre las 7:00 a. m. a 4:00 p. m. no habrá servicio en San Anterito, Tres Piedras y Nueva Lucía.



Tierralta: El servicio será interrumpido entre las 8:35 a. m. y las 2:35 p. m. en Guasimal, Guadual Central, Las Piedras, Los Morales, Río Nuevo, Los Morales, Bijagual, Villa Nueva, Caramelo y Santa Fe Ralito.



Sahagún: Será entre 8:20 a. m. y las 2:40 p. m. en Caño Prieto, Las Bocas, Calle Larga, Los Rosales y La Quebrada.



Moñitos: Desde las 8:00 a. m. y hasta las 3:50 p. m. se interrumpirá el servicio de energía en Las Flores, Las Mujeres, El Tigre y San Patricio.



San Pelayo: Los trabajos se ejecutarán entre las 7:40 a. m. y las 3:50 p. m. No habrá luz en Carolina, La Estancia y Punta Verde.