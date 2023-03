Afinia, empresa prestadora de energía eléctrica en el Caribe, interrumpirá el servicio del 6 al 8 de marzo para ejecutar labores en distintos sectores de Cartagena y Bolívar.



Las razones se centran en el fortalecimiento y la modernización de la infraestructura eléctrica de la ciudad y el departamento.



Conozca los horarios y sectores de operación.

Lunes 6 de marzo

Cartagena:



- Corregimientos de Arroyo Grande y Palmarito: de 7:00 a.m. a 3:30 p.m., se llevarán a cabo labores de mantenimiento de redes y actividades de poda en el circuito Bayunca 2.



- Calle 31 con carrera 11 y la Calle del Solar: de 5:00 a.m. a 3:00 p.m., continuarán los trabajos de optimización del servicio en Getsemaní, para los que se debe suspender el fluido eléctrico a los clientes ubicados en estas zonas.



- Corregimiento Manzanillo: desde las 8:00 a.m., hasta las 6:00 p.m. continuarán las adecuaciones del circuito Manzanillo 3.



Bolívar



- San Fernando, Margarita y Guamal: desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., avanzará la renovación de postes y las labores de poda en el circuito San Sebastián, para las cuales se suspenderá la energía en la zona rural y urbana de los municipios de San Fernando, Margarita y los corregimientos de Murillo, Puerto Rangel y San Antonio en Guamal, Magdalena.



Martes 7 de marzo

- Arjona: de 5:00 a.m. a 6:00 p.m., se realizarán labores de optimización de la infraestructura en el circuito Gambote 1 por lo que se requiere interrumpir el servicio en el corregimiento San Rafael de la Cruz.



- Turbaco: de 6:00 a.m. a 5:30 p.m., avanzará la renovación del circuito Ternera 2, actividades que requieren de la suspensión del suministro de energía en un sector del barrio Plan Parejo.



Miércoles 8 de marzo

- En Pijiño del Carmen y San Zenón (Magdalena): desde las 7:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., continuarán las adecuaciones en el circuito Santa Ana, labores que requieren de la interrupción del fluido eléctrico durante el tiempo programado en los corregimientos Ancón, Candelaria, Los Piñones, San Nicolás, Caldera, La Lobata, La Rinconada, Las Boquillas, Loma de Simón y Santa Teresita (Mompox); asimismo en Vesubio (Santana), Cabrera (Pijiño del Carmen); la zona urbana y rural de San Zenón, Magdalena; y los corregimientos Los Mangos y Guaymaral en Talaigua Nuevo.



- Córdoba: entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m., se ejecutarán actividades de optimización de redes en los corregimientos de San Andrés, Tacamocho, Tacamochito, Santa Lucía y sectores aledaños a la vía Córdoba- Tacamocho. Durante las actividades estas poblaciones estarán sin servicio.

