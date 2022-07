Como parte de las labores de optimización de servicios que adelanta la empresa Afinia, parte del Grupo EPM, en el departamento de Bolívar, anunció que esta semana continuará con los trabajos de mantenimiento, lo que causará una serie de cortes de luz programados para diferentes zonas de la ciudad de Cartagena.



Conozca las fechas y horarios para tomar las medidas necesarias para prepararse ante la falta del servicio:



Lunes 25 de julio

Se adelantarán labores desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. que afectará el servicio en La Boquilla, Villa Gloria, Barcelona y sector Los Morros.



Martes 26 de julio



-Desde las 5:30 a.m. hasta las 3:15 p.m. no habrá servicio en Ceballos, desde la calle San Antonio hasta la diagonal 29C entre la transversal 54 y 57.



-Desde las 6:00 a.m. hasta las 5:55 p.m. no habrá servicio en El Educador, Antonio José de Sucre, Jaime Pardo Leal, Manuela Vergara, La Esmeralda 1 y Nazareno.



-Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. tendrán cortes de luz en El Laguito, Club Cartagena, Cartagena Hilton, Hotel Dann, Estelar Oceanía y Hotel Caribe.

Miércoles 27 de julio

​

-Desde las 7:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. habrá corte de luz en el Barrio Chino, entre calles 29 a a la 29c entre carreras 25a y 26 y el mercado de Bazurto.



-Desde las 6:50 a.m. hasta las 4:00 p.m. en el Barrio Camino del Medio, calle 31a entre carreras 39 y 44c, no tendrán servicio eléctrico.



Estas obras hacen parte de un plan de inversión por 515.000 millones de pesos con los que la compañía espera mejorar la infraestructura con la que se presta el servicio eléctrico en el departamento de Bolívar.



