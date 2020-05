Corte anula fallo que dejaba sin pensión a compañera permanente

En una sesión virtual, la Sala Plena de la Corte Constitucional anuló un fallo de esa misma corporación del 2019, que en su momento había tutelado los derechos al debido proceso y a la seguridad social de una mujer que era cónyuge de un hombre que falleció, por lo que ella reclamaba la pensión de sobreviviente.



Ese fallo del 2019 le había negado la mesada a la compañera permanente que convivió con esta persona en sus últimos dos años de vida.

La Corte anuló esa decisión del 2019 considerando que la sentencia omitió que la compañera permanente vivió con el pensionado, según lo que estaba probado, entre 1992 y 1995, fecha en la cual él murió.



La cónyuge, en cambio, convivió con el pensionado entre el 16 de enero de 1972 y el primero de abril de 1992, como quedó acreditado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.



(Lea también: ¿Quién hereda la pensión: la pareja actual o la anterior?)



Para la Sala Plena de la Corte Constitucional, en el caso de la o él cónyuge, el tiempo de convivencia, ya sea de dos o de cinco años debe acreditarse, pero no es necesario que sea inmediatamente antes del fallecimiento del pensionado, sino en cualquier momento. Por eso la esposa también tendría el derecho a la mesada, no sólo la cónyuge permanente.



La votación en este caso fue de cinco contra cuatro, pues salvaron su voto los magistrados Diana Fajardo, Luis Guillermo Guerrero, Alejandro Linares y Gloria Ortiz.



(Le puede interesar: Aunque convivencia no sea permanente, se puede heredar pensión: Corte).



Fuentes del alto tribunal aseguran que una de las razones de algunos salvamentos consistió en que para algunos magistrados, la pensión debía ir en un 100 por ciento para la compañera permanente porque consideraron que en este caso se debía aplicar el artículo 47 original de la ley 100 de 1993, y no la ley 797 de 2003 que distinguió entre convivencia simultánea y no simultánea entre cónyuge y compañera permanente



Al anularse el fallo que le reconocía el derecho únicamente a la cónyuge, se deberá elaborar un fallo para sustituir la anterior sentencia en el que el alto tribunal deberá dejar claro cómo se divide la pensión entre las dos mujeres que la reclamaron.



JUSTICIA