Corte Suprema tumbó el fallo que protegía al Valle de Cocora

La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente un fallo que había declarado al Valle de Cocora, en Salento como sujeto de derechos y que había ordenado una serie de acciones para proteger la zona. La sentencia fue apelada por el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia.

La Corte advirtió que la decisión de primera instancia fue revocada debido a que ‘’se observa que no es procedente el presente amparo, toda vez que el actor no demostró la conexidad entre la vulneración del derecho colectivo al medio ambiente y la violación de los derechos fundamentales a la salud, la vida, la dignidad o al mínimo vital’’, dice el fallo.



Y agrega que "no se encuentra demostrada la vulneración de un derecho fundamental en conexidad con el medio ambiente, como tampoco un peligro inminente que imponga actuar de manera transitoria para evitar el daño irreversible sobre los derechos fundamentales de la comunidad que permita activar este mecanismo excepcional".



Los ambientalistas del Quindío aseguran que la minería afectaría a Salento y el valle del Cocora Foto: John Jairo Bonilla

Desaparece la figura que lo declaraba como sujeto de derechos y eso tiene implicaciones a futuro en posibles acciones constitucionales para alegar derechos fundamentales FACEBOOK

El Valle del Cocora había sido declarado como sujeto de derechos tras una sentencia de noviembre del año pasado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. Este fallo les ordenaba a varias entidades que implementaran mesas de trabajo para establecer un estudio técnico de capacidad de carga ambiental, su implementación y ejecución.



El concejal de Salento y quien interpuso la tutela que fue acogida por el Tribunal de Armenia, Jaime Hernán Arias García, explicó que el propósito de esa tutela era que se regulara el turismo que se viene presentado en esta población.



"Los efectos de la primera sentencia continúan, se debe seguir con las mesas de trabajos de capacidad de carga donde incluyan a los habitantes y las instituciones que tienen competencia administrativa, pero desaparece la figura que lo declaraba como sujeto de derechos y eso tiene implicaciones a futuro en posibles acciones constitucionales para alegar derechos fundamentales por el menoscabo por afectaciones ambientales", afirmó Arias.

Según la personera de Salento, Tatiana Herrera, en este municipio todavía hay ocho títulos mineros vigentes, 4 de AngloGold Ashanti. Foto: Archivo EL TIEMPO

El concejal manifestó que "sí considero que es una sentencia desfavorable para el territorio por el solo hecho de desaparecer la figura que lo protegía. Lo cierto es que la ley en el Valle de Cocora es clara, se debe implementar un modelo de turismo sostenible".



Pese a que la Corte declaró improcedente el fallo de primera instancia, exhortó a la Alcaldía de Salento, la Gobernación del Quindío y la Corporación Autónoma Regional del Quindío para que continúen con las mesas de trabajo para adelantar el estudio de capacidad de carga ambiental y su implementación en el Valle de Cocora.



El viernes santo pasado que fue el día más álgido en cuanto al turismo en Salento, ese día hubo congestión vehicular por horas y luego a las 7:00 de la noche, suspendieron el agua en el municipio FACEBOOK

Hace unos años se había establecido que la capacidad de carga del Valle de Cocora era de 205 personas por día, pero no se está cumpliendo, pues hasta esa zona ingresan miles de personas, como ocurrió en los días de Semana Santa, donde se registraron trancones de hasta dos horas para que los turistas pudieran llegar hasta Cocora.



"El viernes santo pasado que fue el día más álgido en cuanto al turismo en Salento, ese día hubo congestión vehicular por horas y luego a las 7:00 de la noche, suspendieron el agua en el municipio. Fue tal la cantidad de gente que llegó que se acabó el agua de los tanques de reserva del municipio. Creemos que ese día fueron más de 50.000 turistas en Salento", dijo Arias.

