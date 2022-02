La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó la sanción de 5 días de arresto contra el alcalde William Dau Chamat, ordenada por el Juzgado Noveno Civil del Circuito por el supuesto incumplimiento de la reubicación del Cabildo Indígena Zenú, y amparó el derecho al debido proceso del mandatario local.



El despacho dejó sin efectos el incidente de desacato promovido por Casam Inversiones S.A.S. y el auto por medio el cual el Juzgado Noveno Civil le dio apertura al trámite incidental.



(Además: Condenan a conductor de Martín Elías por la muerte del artista)

Sancionar al Alcalde sin analizar

argumentos expuestos por la administración

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia advierte que el Juzgado Noveno Civil procedió a sancionar al Alcalde sin analizar los argumentos expuestos por la administración y las circunstancias particulares del caso en cuestión.



En el fallo se indica que “Surge evidente que las autoridades judiciales convocadas incurrieron en un desafuero que amerita la injerencia de este juez de tutela, toda vez que en procura de despachar el incidente en comento resolvieron sancionar al aquí accionante, como Alcalde Mayor de Cartagena, sin pronunciarse acerca de las alegaciones traídas por el ente territorial desde el momento mismo en que se enteró de la iniciación de esa actuación”.



(También: Atracaba en Cartagena con pistola de espías de la primera guerra mundial)



También destaca la Sala de Casación Civil de la Corte que, si bien la tutela dio 5 meses para efectuar los trámites tendientes al traslado, el Distrito logró demostrar que el alcalde no es el único responsable de la materialización del fallo, sin embargo, el juzgado guardó silencio al respecto.



“Refulge palpable, pues, la indebida fundamentación del trámite incidental, en tanto que los juzgadores convocados se privaron de vincular a las personas señaladas por el previamente requerido y, surtido ello, de analizar a fondo sus reparos, rehusándose a examinar esa particular circunstancia, la cual, por cierto, de estar plenamente justificada, sería suficiente para librar de responsabilidad subjetiva, total o parcialmente, al incriminado; de donde, en verdad, se omitió establecer la verdadera responsabilidad subjetiva en el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela en cuestión”, indica el fallo de la Corte.

No es legal que el Distrito

realice compra del inmueble

Por esta razón, la Corte Suprema le da 48 horas al Juzgado para emitir una nueva decisión, esta vez atendiendo íntegramente todas las consideraciones del caso.



Es de resaltar que desde la administración de Salvemos Juntos a Cartagena se han adelantado todas las gestiones necesarias para cumplir con la reubicación del Cabildo Indígena Zenú, sin embargo, no se ha hecho efectiva ya que, pese a que en el año 2021 el Concejo Distrital otorgó las facultades al Alcalde para hacer el traslado, una de las condiciones era tener un avalúo del predio, el cual fue contratado con el IGAC; sin embargo, el trámite del avalúo a cargo de la mencionada entidad, no alcanzó a culminar antes de finalizar la vigencia y las facultades otorgadas vencieron.



(Le puede interesar: Denuncian que profesora mató un perro a patadas frente a sus estudiantes)



En ese sentido, corresponde a la administración volver a solicitar las facultades para continuar con los trámites necesarios para la adquisición del predio a donde será trasladado el Cabildo Indígena Zenú, una vez se inicien las sesiones el Concejo Distrital, el 1 de marzo de 2022. Antes de la fecha, no es legalmente posible para el Distrito realizar la compra del inmueble.



Cartagena

Más noticias en Colombia

Eln incendió tres camiones en Pailitas, Cesar

Daniel Quintero solicitó medidas cautelares ante el CIDH por amenazas