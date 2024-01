Ordenan retirar Virgen del Carmen de Dirección de Tránsito: estas son las razones

La estatua de la Virgen del Carmen que está en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en Floridablanca (Santander) debe ser retirada. Así lo ordenó la Corte Constitucional en una reciente sentencia.



La imagen religiosa está ubicada en el primer piso de la sede administrativa de la mencionada entidad.



Según información de la revista Cambio, la alta Corte tomó esa determinación al pronunciarse acerca de la demanda de una ciudadana que se quejó de que en dicha unidad policial, celebraciones como los días de la madre o del padre se hacían con misas católicas.



Al darle la razón a la mujer, la Corte Constitucional recordó que el Estado no puede favorecer un tipo de creencias sobre las demás. El Estado colombiano es laico.



Además, el alto tribunal le advirtió a la mencionada unidad policial que no puede incurrir en actuaciones en las que se adhiera una religión específica o que promuevan la práctica de un credo por sobre otro.



Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

