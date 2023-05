Al menos 24 horas cumplen algunas poblaciones de la región sin recibir el suministro de gas natural debido al cierre de un gasoducto cercano al volcán Cerro Bravo (Tolima) y que por estos días registra una anomalía térmica.



Armenia, Manizales y Pereira ya no cuentan con el servicio desde este lunes y los más afectados son los hogares, los restaurantes, los taxistas y hasta los estudiantes que reciben el Programa de Alimentación Escolar (PAE).



(Además: Irene Vélez habló de cuántos días durará desabastecimiento de gas: así van los trabajos)

Los mandatarios buscan salidas para hacerle frente a la crisis que se registra en las ciudades.



La Empresa de Energía de Pereira envió una petición al Gobierno Nacional para que establezca tarifas y subsidios especiales para brindar un alivio a los ciudadanos que por estos días suplen la falta de gas con energía.



(Lea también: El Eje Cafetero ya siente la crisis por el corte de gas: hay largas filas por cilindros)

Desde la Empresa de @EnergiaPereira enviamos comunicado al gobierno nacional @MinEnergiaCo para que se implementen medidas que permitan disminuir la tarifa de energía, mientras dure la suspensión del servicio de gas en esta zona del país. @Alcaldiapereira #MásAyuda #MásAhorro pic.twitter.com/6mc8c7kgug — Carlos Maya (@MayaAlcaldePei) May 23, 2023

“Teniendo en cuenta que las tarifas del servicio de energía para los usuarios residenciales se calculan de acuerdo con las fórmulas tarifarias expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, desde la Empresa de Energía de Pereira hicimos un llamado al Ministerio de Minas y Energía y a la misma CREG, para que se tomen medidas urgentes que permitan disminuir las tarifas de energía a los usuarios que atendemos tanto en Pereira como en Cartago”, informaron.



Entre las peticiones específicas al Ministerio está la de crear de forma inmediata un subsidio especial para los usuarios del servicio de energía de esta zona del país y mientras se supera la contingencia, así como realizar una intervención inmediata a los precios en bolsa ofrecidos por los generadores de energía, o por lo menos se dé un tratamiento especial para la energía que se debe comprar en bolsa, ante el aumento de la demanda que se presentará en esta zona del país.



(Más noticias del Eje Cafetero: Insólito: Pereira está sin gas desde hace varios días, y ahora se quedó sin agua)



Igualmente, se reiteraron dos peticiones que se viene haciendo desde el año pasado y que son retirar en forma definitiva o provisional a los usuarios del municipio de Pereira del ADD Centro, así como a los de Cartago del ADD occidente, medidas que permitirían disminuir los costos de kilovatios – hora (Kw-h) en $79.17 y $27.9 pesos respectivamente en dichas ciudades.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ven las largas filas en Manizales en busca de estufas eléctricas. Foto: Laura Usma Cardona

Entre tanto, el Comité Popular de Servicios Públicos de Manizales también hizo un llamado a la empresa de electricidad regional Chec-EPM, para que reduzca los precios en la fractura.

Desde el Comité le pedimos a Chec que sea solidaria con la ciudadanía y el momento que se vive, rebajando de inmediato el valor de kw-h y asumir una parte del valor de la factura FACEBOOK

TWITTER

“Desde el Comité le pedimos a Chec que, atendiendo la Responsabilidad Social Empresarial, sea solidaria con la ciudadanía y el momento que se vive, rebajando de inmediato el valor de kw-h y asumir una parte del valor de la factura”, señaló Moisés Gallego, presidente de esta asociación.



En esa misma línea, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, le solicitó a la Empresa de Energía del Quindío (Edeq), que analice la posibilidad de ofrecer una tarifa diferencial durante los días que dure la contingencia por el desabastecimiento de gas natural pues “los quindianos tendrán que acudir a elementos eléctricos para realizar sus tareas diarias”.



(Le recomendamos leer: ¿Por qué suspendieron el servicio de gas natural en el Eje Cafetero y el Valle?)

Les comparto la carta que le envié hoy al gerente general de la @EDEQGrupoEPM, Jorge Iván Grisales, con el objetivo de que la EDEQ analice la posibilidad de ofrecer una tarifa diferencial durante los días que dure la contingencia por el desabastecimiento de gas natural. pic.twitter.com/KojeUxg2rt — Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas (@RobertoJairo_Q) May 24, 2023

Otra de las medidas tomadas fue suspender el pico y placa para los taxistas en Armenia debido a que un 50 por ciento de estos vehículos se abastece con gas.

Debido a la problemática que se presenta con el suministro de gas he decidido levantar el pico y placa de los taxis para que puedan cumplir con la demanda que se tiene del servicio FACEBOOK

TWITTER

“Debido a la problemática que se presenta con el suministro de gas he decidido levantar el pico y placa de los taxis para que puedan cumplir con la demanda que se tiene del servicio, esto hasta el momento en que se solucione el suministro del gas”, dijo el alcalde José Manuel Ríos Morales.



El panorama es crítico en las tres capitales. Algunos almacenes incluso decidieron poner avisos donde indican que ya no cuentan con estufas, ollas arroceras o freidoras de aire.



(Le puede interesar: Hay preocupación por altos precios del cilindro de gas propano: ¿Cuánto vale la pipeta?)



Las panaderías y los restaurantes tratan de prestar el servicio, pero a media marcha y solo ofreciendo algunos de los productos que pueden preparar con energía.



Las filas a las afueras de las empresas que suministran cilindros con gas propano han sido interminables, sin embargo, no ha sido posible que las personas adquieran estos elementos pues las plantas de Armenia y Pereira han dado a conocer que ya no cuentan con gas propano y están a la espera del abastecimiento.

LAURA SEPÚLVEDA y LAURA USMA CARDONA

Redacción EJE CAFETERO - EL TIEMPO