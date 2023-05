Pereira y Dosquebradas, en Risaralda, Manizales y Villamaría, en Caldas, y Quimbaya y Circasia, en Quindío, son las primeras localidades de la región que se quedaron sin el servicio de gas natural, según reportó la empresa distribuidora en el Eje Cafetero, Efigas.



(Le recomendamos leer: Las claves de la emergencia que tiene sin gas al suroccidente de Colombia)

La interrupción en el suministro se generó debido a un fenómeno de gases e incandescencias que se presenta en el volcán Cerro Bravo, en Tolima, y que según explicó la Transportadora de Gas Internacional (TGI), amenaza la integridad del gasoducto.

Y así esta #Pereira en modo pandemia versión 2.0 cra 9 con 16 y bodega de Kennedy pic.twitter.com/VFFRwknOdz — Mao López (@MaoLopez9) May 23, 2023

Tras la suspensión preventiva que hizo la TGI, los primeros afectados fueron los vehículos que funcionan con gas, luego fueron algunas industrias y ahora la medida se extendió al comercio y a los hogares.



(Lea también: ¿Por qué suspendieron el servicio de gas natural en el Eje Cafetero y el Valle?)

Facebook Twitter Linkedin

Largas filas para comprar estufas eléctricas en empresas minoristas de Manizales, donde las grandes plataformas ya no tienen el producto. Foto: Laura Usma Cardona

Este domingo se registraron filas interminables en los supermercados, almacenes de cadena y centros comerciales de Pereira, Armenia y Manizales. Las personas buscaban estufas eléctricas, ollas arroceras y freidoras de aire, sin embargo, en pocas horas se agotaron las existencias de estos electrodomésticos.



Las filas se extendieron hasta las sedes de empresas que comercializan cilindros de gas propano.

A pesar de la fila no conseguimos estufa eléctrica en Pereira, nos toca buscar otras opciones como olla arrocera o sartén eléctrico FACEBOOK

TWITTER

“A pesar de la fila no conseguimos estufa eléctrica en Pereira, nos toca buscar otras opciones como olla arrocera o sartén eléctrico, pero preocupa que la factura de la energía nos va a llegar por las nubes el próximo mes. No hay opciones, nos toca. No estábamos preparados para una suspensión tan prolongada”, dijo Jennifer Rodríguez, habitante de Pereira.



(Además: Empieza restricción a todos los usuarios del gas en Valle y norte del Cauca)



A esto se suma que algunos usuarios reportaron en redes sociales el cierre a media jornada de varios restaurantes y la escasez de productos de panadería en la capital de Risaralda.



Se estima que las demás poblaciones se irán quedando sin suministro en el transcurso de las próximas horas.

Facebook Twitter Linkedin

En supermercados como Homecenter en Manizlaes ya no hay estufas eléctricas, aseguran los ciudadanos. Foto: Laura Usma Cardona

Reducirán jornadas escolares donde el PAE se cocine con gas

Entre tanto, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, informó que disminuirán la jornada académica en algunas instituciones públicas debido a que no se podrá asegurar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por la falta del gas domiciliario.

En donde el PAE funciona con gas domiciliario vamos a reducir la jornada para que podamos atenderlos con la ración industrializada FACEBOOK

TWITTER

“En donde el PAE funciona con gas domiciliario vamos a reducir la jornada para que podamos atenderlos con la ración industrializada, pero aquellas instituciones donde las estufas funcionan con cilindros de gas podremos dar continuidad”, dijo el mandatario.



Agregó que la alcaldía revisa la posibilidad de levantar la medida del pico y placa sólo para los taxistas debido a que un gran número de ellos abastecen sus vehículos con gas. “También estamos mirando cómo podemos apoyar a los gremios como hoteles y restaurantes que funcionan con gas domiciliario. La caída del puente El Alambrado y ahora no tener suministro de gas nos va afectar muchísimo la economía”, dijo Ríos.



(Más noticias del corte de gas: Carta de gremio gastronómico a Petro ante corte en suministro de gas)

Facebook Twitter Linkedin

El alcalde de Armenia informó que disminuirán la jornada académica en algunas instituciones públicas debido a que no se podrá asegurar la operación del PAE por la falta del gas domiciliario. Foto: /Jhon Jairo Bonilla.

La misma situación se vive en Pereira, donde la Secretaría de Educación sostuvo una reunión con los representantes legales de las tres plantas de producción de alimentos ganadoras de la licitación del PAE, quienes informaron que para este 23 de mayo dos de las tres plantas no podrán operar.

Así las cosas, se tendrá una operación del 50 por ciento permitiendo la entrega de solo 12.317 raciones (refrigerio y almuerzo) en 70 establecimientos educativos FACEBOOK

TWITTER

“Así las cosas, se tendrá una operación del 50 por ciento permitiendo la entrega de solo 12.317 raciones (refrigerio y almuerzo) en 70 establecimientos educativos”, informó la Alcaldía.



De acuerdo con lo señalado, cinco instituciones educativas con restaurante escolar tendrán la posibilidad de preparado en sitio; 16 recibirán alimentos por medio de catering (modalidad almuerzo preparado en las plantas y trasladado a las instituciones educativas por medio de isotérmicos) y 49 contarán con ración industrializada (refrigerio).



(Le puede interesar: SGC realizó estudios sobre el gas que sale de Cerro Bravo y descartó origen volcánico)



Pese a la situación, la Secretaría de Educación manifestó que habrá normalidad académica en todas las sedes educativas y que serán los rectores quienes proporcionen estrategias para resolver la contingencia.



La afectación se extendería a 675.000 usuarios en los tres departamentos y la solución de usar una tubería flexible para restablecer el suministro de gas se tardará al menos nueve días, siempre y cuando las condiciones externas lo permitan, según reveló la TGI.

LAURA SEPÚLVEDA y LAURA USMA CARDONA

Redacción EJE CAFETERO - EL TIEMPO