Cortaron el servicio de luz a la Alcaldía de Santa Marta por millonaria deuda a Air-e

En Santa Marta ni siquiera el edificio de la Alcaldía se libra de la suspensión del servicio eléctrico debido a deudas millonarias.



Este miércoles por la tarde, la atención a los usuarios en las diversas oficinas se vio interrumpida cuando los operarios de la empresa Air-e llegaron y, sin aceptar ninguna mediación, procedieron al corte del suministro eléctrico.



Posteriormente, se descubrió que la administración distrital acumula una deuda de 1.386 millones de pesos proveniente de varias facturas.

A pesar de la existencia de un acuerdo de pago entre la entidad pública y la empresa de servicios eléctricos, este no se habría cumplido cabalidad. Como resultado, los técnicos llevaron a cabo el desmonte de las cañuelas del sistema de redes con el transformador y, posteriormente, la desconexión del sistema de acometidas, dejando el edificio a oscuras.



Ante esta situación, la alcaldesa Virna Johnson no tuvo más opción que suspender las actividades y abandonar el lugar junto con los demás funcionarios.



El problema aún no se ha resuelto debido a la suspensión, en las últimas horas, de la secretaria General Hilda Borja Vega por parte de la Personería Distrital.

Procuraduría invita a gobernantes a pagar energía



La Procuraduría, a través de un pronunciamiento oficial del 6 de noviembre de 2023, instó a las entidades territoriales a saldar sus deudas para garantizar la prestación del servicio eléctrico.



El ente de control hizo un llamado a los alcaldes y gerentes de entidades descentralizadas para tomar medidas que aseguren la eficiente prestación del servicio a las comunidades.



"La Procuraduría, con el fin de velar por la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, lidera mesas de trabajo para que se adopten las acciones frente a las obligaciones de pago de las entidades estatales con los operadores de servicios públicos", señala el pronunciamiento oficial del Ministerio Público.



Advierte que la falta de pago del servicio público afecta la prestación del servicio esencial y destaca la necesidad de cumplir con el deber legal de pago oportuno en los municipios o distritos, incorporando las partidas correspondientes en los presupuestos.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X:@rogeruv