En Sucre pagaron más de $8.000 millones por pacientes ‘fantasmas’

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los cuatro funcionarios de la gobernación a quienes les imputaron cargos, habrían contribuido con el pago millonario por aparentes servicios de salud a pacientes con enfermedades mentales y adicción a las drogas que nunca existieron.



En el informe entregado por Eduardo Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación dice, que presentó ante un juez de control de garantías a cuatro exfuncionarias de la Gobernación de Sucre, presuntas responsables de irregularidades detectadas en un contrato suscrito y ejecutado entre 2012 y 2013 con un Instituto Prestador de Salud (IPS).



Las procesadas son las exdirectoras del Departamento de Salud de Sucre, Judy Mary Zuleta Vergara, Martha Del Carmen García Díaz y Julissa Lizet Mercado Gutiérrez, además de la exsecretaria de hacienda, Keyna María Mebarak Covaleda, a quienes les fue imputado el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.



El Departamento de Salud de Sucre -Dassalud-, fue convertido posteriormente en la Secretaría de Salud Departamental.



Dice el fiscal anticorrupción, que estas personas habrían participado en el desembolso de $8.000 millones de pesos a la IPS encargada de la prestación de urgencias, servicios de hospitalización y tratamiento integral no incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) para usuarios con afectaciones mentales o adicciones a las drogas.



Así mismo, que las entonces funcionarias, supuestamente tramitaron cobros y avalaron pagos sin verificar las facturas, historias clínicas y otra documentación presentada por la IPS.



“De esta manera, al parecer, no se percataron o pasaron por alto que la ejecución del contrato fue sustentada con pacientes ‘fantasmas’, quienes nunca recibieron atención”, dijo.



Informó también, que de acuerdo con las investigaciones realizadas, presuntamente la IPS fue organizada solamente para ganarse el contrato y que por lo tanto no reunía la experiencia y la capacidad para cumplir con él.



“La IPS no estaba habilitada en su componente médico y administrativo para prestar los servicios que le asignó la Gobernación de Sucre”, señala.



Se indica que por este mismo caso, al parecer hay otras personas implicadas, entre ellos quienes aparecían como representantes de la IPS que funcionaba en la ciudad de Corozal (Sucre) y al parecer una persona externa a la Gobernación de Sucre.



“Hay indicios, que las exdirectoras del Departamento de Salud de Sucre, supuestamente no revisaron los documentos con los que la entidad de salud relaciona a las personas que nunca recibieron la atención”, afirma.



Dijo además, que habían omitido cumplir con sus obligaciones establecidas en su manual de funciones, que firmaron documentos y resoluciones que no eran ciertas ni contaban con respaldo o soportes que así lo acreditaran.



“En los casos en los que había soportes, estos no eran ciertos y pudo ser contrastado por ellas. Se suma que hay momentos en los que debían cumplir con su trabajo, hacer la revisión de los documentos y no lo hicieron”.



“En las resoluciones se evidencia que en las glosas de conciliación de cartera hay detalles que pudieron ser advertidos en la medida que se señalaba que no había atención de pacientes y que no era posible que se cobrara por un mayor valor en estancia y consulta”, explica.

