Corrupción financia tres campañas que lideran en Cartagena y Bolívar

El ex congresista Vicente Blel Scaff, condenado por parapolítica y corrupción, está detrás de las principales campañas políticas que buscan alcaldía de Cartagena y Gobernación de Bolívar.



Blel Scaff es el protagonista de los audios revelados por la W Radio en los cuales queda en evidencia cómo opera un carrusel de contratos en manos de funcionarios públicos corruptos.



Su hijo Vicente ‘Vicentico’ Blel puntea en la intención de voto de los bolivarenses y es respaldado por la gran maquinaria política de la región que encabeza su padre y una alianza de los partidos políticos Conservador, La U, Liberal, ASI y Centro Democrático.

Por la alcaldía de Cartagena puntea la campaña de William García Tirado respaldado por la casa Blel, lo que le aseguraría al ex congresista una fuerte tajada burocrática en las principales secretarias y entes de la contratación del Distrito de Cartagena para el periodo 2020- 2024.



Hoy toda la maquinaria política está cimentada en las tres campañas que lideran la intención de voto, tanto a alcaldía como a Gobernación, por la cual, como lo corroboró este diario, están ofreciendo dinero por cada voto en las poblaciones aledañas al Canal del Dique y en los barrios populares de Cartagena.



A muchos funcionarios públicos del Distrito y contratistas se les está exigiendo desde los propios despachos y algunas secretarias presentar proyectos acompañados con listas de cédulas de familiares y amigos, y el compromiso del voto amarrado a las campañas que puntean para la jornada electoral del próximo 27 de octubre.

El candidato William García, de gorra negra, es investigado por la Procuraduría. Foto: archivo particular

El candidato William García, del Movimiento Colombia Justa Libre, enfrenta dos investigaciones en la Procuraduría General de Nación.



El exdirector de Corvivienda deberá responder en un proceso de selección de contratistas para el Fondo de vivienda de interés social y reforma urbana distrital, Corvivienda, entidad que dirigió durante los años 2016 a 2018.



Según el ente de control, García Tirado “desconoció los principios de transparencia, economía, responsabilidad, publicidad y selección objetiva para la selección de un contratista en un convenio del año 2016”.



El Ministerio Público añade que en el proceso de selección del contratista se publicó un proceso pero se adjudicó otro que no respondía a la idoneidad del contrato.



También investiga la Procuraduría a García Tirado por la millonaria compra de un predio que habría hecho a nombre de Corvivienda para la construcción de vivienda de interés social, pero el valor real del predio era mucho menor.



Al poder de Vicente Blel en Bolívar, se suma el de su hija, al congresista Nadia Blel. No contento con ello, el político, condenado por corrupción, busca llevar de la mano a su hijo al primer cargo de Bolívar.



William Montes, otro de los ‘cacaos’ del partido conservador, también respalda las candidaturas de Vicente ‘vicentico’ Blel y William García.

desconoció los principios de transparencia, economía, responsabilidad, publicidad y selección objetiva para la selección de un contratista en un convenio del año 2016 FACEBOOK

TWITTER

La casa García Zuccardi busca gobernar en cuerpo ajeno

La otra cuestionada Casa Política en Bolívar, que está financiando las elecciones regionales, es la que lideran el ex congresista Juan José García, también condenado por corrupción y su esposa la ex senadora Piedad Zuccardi, investigada por parapolítica.



Esta casa respalda hoy la candidatura de Yolanda Wong Baldiris, la otra campaña que puntea en las elecciones a la alcaldía de Cartagena.



La Fiscalía 40 de la unidad de delitos contra la administración pública de Cartagena le imputará el próximo 3 de octubre a la candidata Yolanda Wong Baldiris los cargos de peculado apropiación, contrato sin requisitos legales y usurpación de funciones públicas.



Según la Fiscalía, cuando Yolanda Wong ejerció como alcaldesa encargada de Cartagena entregó 11 contratos a la cuestionada empresa Edurbe por cerca de 70 mil millones de pesos, sin cumplir con los requisitos de ley.



La Fiscalía le puso la lupa especialmente a un contrato para la adecuación de inspecciones de policías y casas de justicia por 2.120 millones de pesos.



EL TIEMPO estableció que en la unidad de delitos contra la administración pública de la Fiscalía en Cartagena hay 5 Fiscales que adelantan investigaciones contra Wong Baldiris.



La campaña de Yolanda Wong también recibe el respaldo de otro ex congresista condenado por corrupción y parapolítica Javier Cáceres Leal, que maneja a su antojo la cuestionada empresa de desarrollo Urbano, Edurbe. La misma empresa a la cual Wong habría entregado millonarios contratos a dedo.



La tajada por la que van los corruptos en la alcaldía de Cartagena es grande, con un presupuesto anual que está en 1.6 y 2 billones de pesos.







John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas