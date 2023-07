Tras avalar el material probatorio aportado por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena, un juez de conocimiento condenó a más de 10 años de prisión a Carlos Martín Pérez Venecia, ex funcionario de la Oficina de Talento Humano de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Bolívar.



Entre los años 2018 y 2019, cuando el hoy condenado en el ejercicio de sus funciones, proyectó con falsos documentos 13 resoluciones, posteriormente firmadas por su jefe, para aprobar el retiro de cesantías retroactivas a personas que no tenían derecho a la misma, explica el ente investigador.



(Además: Se complica proyecto vial Barranquilla-Cartagena: comunidad rechaza propuesta de ANI)

La Fiscalía estableció que entre los beneficiarios se encontraba Pérez Venecia y dos funcionarios más de la secretaría que no estaban cobijados con el régimen de retroactividad, dos pensionados y tres particulares que no tenían vínculos con la gobernación.



El ente acusador logró demostrar que esas personas se apropiaron de manera irregular de más de 472 millones de pesos que entregó la entidad administradora de fondos. Esta también se encuentran vinculada a la investigación.



(También: Proliferación del dengue dispara las alarmas en Cesar)



El ex funcionario aceptó su responsabilidad en los delitos de, fraude procesal, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Tras las audiencias de juicio, Pérez Venecia fue privado de la libertad en la cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena (Bolívar).

Cartagena