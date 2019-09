Corrupción en Bolívar salpica a presidente del Congreso y a Gobernador

El exsenador Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica y padre del candidato a la gobernación de Bolívar, Vicente ‘Vicentico’ Blel Scaff, y la congresista Nadia Blel, maneja ‘a dedo’ la contratación en varias secretarías del departamento de Bolívar en medio de un carrusel de corrupción y contratos, que salpican al actual presidente del Congreso, el liberal Lidio García, otro de los caciques electorales de la región.



Así lo reveló la W Radio que presentó varios audios donde el mismo Vicente Blel Saad y su sobrino, Miguel Torres Scaff, destapan con nombres propios la forma como opera un carrusel de la contratación, en manos de caciques políticos, en el departamento de Bolívar.

“Generalmente se da el 15 por ciento... Tú vas a comprar un contrato, más nada... ese es el negocio, la comisión. Ese es el negocio de mi tío Vicente o de todos los políticos aquí en Cartagena, esa vaina, por eso es que Vicente se pelea los contratos con el Gobernador (Dumek Turbay)”, señalan los audios presentados por la emisora nacional en los habla además Miguel Torres Scaff, sobrino de Vicente Blel, y quien hasta ayer era el Gerente de Aguas de Bolívar, pero presentó su renuncia ante el escándalo de corrupción.



En las grabaciones, Miguel Torres Scaff presenta 'un manual' sobre la forma como los corruptos se hacen a los contratos, y cómo un gran porcentaje de esos contratos debe ir a los bolsillos del cacique regional Vicente Blel Saad, su tío, y hoy financiador de las principales campañas políticas que van por Alcaldía de Cartagena y Gobernación de Bolívar.



“Generalmente los contratistas no son quienes negocian los contratos. Entonces tú vas donde el Gobernador… mira Gober y tal... qué contratos hay por ahí... hay este y este…ahh bueno, yo tengo la gente... Ah bueno listo yo te doy este...a bueno… tu compras el contrato y te dan la plata... Así es que hacen... porque es que esos contratos dan plata... Los precios son precios… Por ejemplo yo que estuve en Bogotá viabilizando el proyecto del Carmen (construcción del acueducto del Carmen de Bolívar)… por ejemplo los precios de los accesorios son precios plenos de lista de lista de catálogo… mira te voy a comprar 100 millones pesos en tubería, ah bueno que descuento me das, te doy el 40 o te vas pa la otra en Pavco me estaban dando el 40 bueno yo te doy el 50…..”, dice Torres Scaff a un interlocutor.

Dumek Turbay, Gobernador de Bolívar, es uno de los salpicados en las grabaciones.​ Foto: EL TIEMPO

Contratos para el posconflicto también los feriaron

De la feria de contratos a los que se hicieron los corruptos en Bolívar de la mano del padre del actual candidato a la Gobernación, Vicente ‘Vicentico’ Blel Scaff, está el contrato paz para el Carmen de Bolívar, en el marco del posconflicto.



En las grabaciones se escucha como la construcción del alcantarillado del Carmen de Bolívar en manos de Aguas de Bolívar, tiene un costo de 70 mil millones, del cual 7 mil millones son para los bolsillos de Vicente Blel.



“Cuando el Gobierno firmó la paz hizo unos programas para invertir en las zonas de conflicto como Carmen de Bolívar y Montes de María golpeados por la guerrilla, entonces Juan Manuel Santos le dijo a Dumek que el proyecto del alcantarillado de Carmen de bolívar lo iba a sacar... Pero los estudios los hace Aguas de Bolívar y eso es lo que estoy tramitando yo... Nosotros hicimos los estudios y estamos esperando la viabilidad técnica, ósea el concepto técnico favorable por parte del Ministerio de agua para echar para adelante 70 mil millones... Simón Gaviria le dijo a Dumek cómo me saques eso antes de enero te giro la plata... Entonces me dijo sácale eso a ese tipo... Tú le sacas eso y ese man no te va a joder aquí más nunca en la vida... Cuando le saque eso le voy a decir a Dumek, gober yo lo que quiero es que complazca a mi tío con $@&&... Generalmente esos contratos así de grande no dan el 15 dan menos el 10 o el 12 pero de todos modos el 10% de 70 mil millones son 7 mil millones...”, señala Torres Scaff.



En total son 19 audios revelados por la W que salpican además del Gobernador Dumek Turbay, al presidente del Congreso, el liberal, Lidio García.

Ante los hechos denunciados en la @WRadioColombia solicito a organismos de control actuar bajo la orbita de su competencia. Esta ha sido una administración cuyo objetivo ha sido trabajar de manera incansable por el bienestar de los bolivarenses. @CGR_Colombia @PGN_COL — Dumek Turbay (@dumek_turbay) September 23, 2019

El Gobernador de Bolívar respondió en un comunicado de prensa: “Como lo certificó el Consejo Nacional Electoral, todas las cuentas de mi campaña del año 2015 están en regla y cumplieron con los preceptos legales de contabilidad y registro… desde que comenzó el Gobierno diseñamos unas políticas de contratación, como el no otorgamiento de anticipo, con el fin de garantizar que los contratistas ejecutaran con eficiencia las obras adjudicadas…”, dijo el mandatario que pidió a los órganos de control investigar su administración.



Vicente Blel Scaff, el ex congresista del que se habla en la mayoría de audios, y que maneja los hilos del poder en la re es hoy el principal financiados de las campañas a la Gobernación de Bolívar de su hijo, Vicente ‘Vicentico’ Blel, y a la alcaldía de Cartagena, con William García Tirado.



“Él está pagando esos favores… en aguas le han dado cosas el man está contento y además de esos tiene los puestos…tiene el manejo pero no le han soltado todo…..y no solamente con él, Dumek lo ha hecho así con todas las dependencias…. Que es el malestar de Juancho García de Daira Galvis…porque Dumek también tiene compromisos políticos…todavía de la campaña por ahí dijo que debe 15 mil millones de peso, y necesita pagarlos... Eso no se lo dice a uno... Y no son 15 mil pueden ser 5 mil... Eso no es nada papi para una campaña... Pero que quede debiendo... Si una campaña a concejo que es una maricada te vale 2 mil millones de pesos. Y ¿cuándo se gana un concejal?... Por ejemplo manolito, la campaña de manolito costó creo que 1.500 millones de pesos &&@&& que te pegan eso”, señala otro de los audios que muestran cómo se mueve el carrusel de la contratación en Bolívar con dineros públicos que en época electoral son usados por las redes de corrupción para financiar campañas políticas.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas