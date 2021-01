Bar ilegal que abre en una playa de Cartagena burla a las autoridades

Violando normas urbanísticas, incluso una declaratoria de la Dimar de invasión de predios de bajamar, el bar 'Soy Nativo' abre puertas en las playas de la Boquilla, en el exclusivo sector de Los Morros.



'Soy Nativo' inauguró con una fiesta de música electrónica de fin de año, pese a que no cuenta con permisos para operar, y con el silencio de la alcaldía local número dos, que tiene la competencia para cerrar, recibe a cientos de turistas.



La Dimar, a través de la Capitanía de Puerto, ha dicho desde hace más de cuatro meses, cuando el bar estaba en construcción en medio de la pandemia, que este local comercial, que invade 136 metros de playa, ocupa terrenos con características técnicas de playa marítima y zona de bajamar... y por lo tanto es ilegal.

Pese a que la ley 1801 del 2016 ordena que sea la alcaldía local 2, en articulación con la inspección de policía d ela zona, restituir el espacio público, la tarea no se hizo, y en plena temporada turística y sin ninguna medida de bioseguridad el negocio abre puertas.



"De acuerdo con la ley, al alcalde local número 2 le corresponde actuar en este caso y cerrar. Desde el 29 de septiembre pasado la Dimar le solicitó a esa dependencia, y por escrito al funcionario, que la construcción estaba sobre zona de bajamar, pero el funcionario ha omitido la orden, y por lo tanto se le abrió un proceso disciplinario", señala David Múnera, secretario del Interior de Cartagena.



Por su cercanía a los hoteles de Los Morros, el negocio convoca a decenas de personas en medio de la pandemia.



Solicitaron a la inspección de policía del corregimiento de La Boquilla que proeceda al cierre del local, teniendo en cuenta la actitud de omisión que ha tenido el alcalde local número dos. Foto: Dimar

"El Distrito ya hizo una visita para el cierre y al evaluar la documentación encontramos que algunas dependencias le han entregado certificaciones como bomberos y Dadis. Sin embargo, encontramos que no tiene la certificación de Planeación Distrital de uso de suelo. Este es un lugar que no tiene registro catastral y que no tiene el reconocimiento para poder operar de acuerdo con la ley", añadió Múnera.



Según el funcionario, le solicitaron a la inspección de policía del corregimiento de La Boquilla que proceda al cierre inmediato, teniendo en cuenta la actitud de omisión que ha tenido el alcalde local número dos.

"Ese quisco, además de que invade espacio público en las narices de las autoridades, es un foco de contaminación del virus pues no tienen medidas de bioseguridad y las fiestas están repletas de turistas sin tapabocas", aseguró Ángela Rodríguez, vecina del sector de Los Morros y una de las primeras personas en denunciar la ilegalidad del negocio, en medio de la pandemia.

John Montaño

​Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas