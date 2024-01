Liga contra el cáncer Risaralda abre inscripciones para la carrera 'Correr Salva Vidas'

El próximo domingo 3 de marzo, las principales avenidas de Pereira y Dosquebradas se cubrirán de color rosa. Este será el tono que lucirán en sus camisetas los miles de atletas que participarán en la cuarta edición de la carrera 'Correr Salva Vidas', que organiza cada año la Liga contra el cáncer Risaralda.



La competencia se realizará en marzo con motivo de la celebración del Mes Mundial de la Lucha Contra el Cáncer.



Con el dinero recaudado por la venta de los kits, la Liga contra el cáncer Risaralda quiere hacer realidad su sueño de implementar un servicio de Medicina Nuclear, con tecnología de punta, para el beneficio de los pacientes, sus familias y la comunidad de Risaralda y departamentos vecinos.



Además, con esta carrera la Liga promueve la cultura del autocuidado y la prevención del cáncer a través de hábitos de vida saludables como la práctica del deporte, la buena alimentación y acciones que conlleven a cuidar la salud.



El año pasado, unas 1.500 personas participaron en la carrera. La meta de este año son 2.000 participantes, en las modalidades 5K, 10K y 15K.



Las inscripciones para participar en la carrera se pueden hacer entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., en Pereira, en el centro comercial Estación Central, Local M-19, piso 1; en la carrera 4a. # 23-55 Tienda Liga y en la Unidad Dermatológica, local 172, centro comercial Pereira Plaza. En Cartago, en la tienda de la Liga, local 28, centro comercial Santiago Plaza.



El kit, que cuesta $95.000, contiene: tula, camiseta oficial, medalla, chip de tiempo, número del participante, fotografías oficiales del evento y certificado.

El objetivo de la carreras es recaudar fondos para los programas de la Liga contra el cáncer Risaralda. Foto: Cortesía Liga contra el Cáncer Risaralda

Los atletas pueden reclamar los kits los días 1 y 2 de marzo, desde las 8:00 a. m. y hasta las 6:00 p. m., en la sede administrativa de la Liga Contra el Cáncer Risaralda, ubicada en el centro comercial Estación Central en la calle 20 # 6 – 17, piso 1.



Las tres modalidades de la carrera tendrán los mismos puntos de partida y de llegada: el Parque Olaya Herrera y la Plazoleta Risaralda de la Villa Olímpica, respectivamente. Sin embargo, el recorrido de la 15K incluye la avenida Simón Bolívar de Dosquebradas.



La hora de salida y el recorrido de cada carrera son diferentes. La 15K saldrá a las 6:30 a.m., la 10K a las 7:30 a.m. y la 5K a las 8:00 a.m.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

