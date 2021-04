‘Corredores de seguridad’ en Valledupar contra hurto de bicicletas

Alcides Montiel tiene 38 años de edad y practica deporte en bicicleta por las diferentes rutas turísticas de Valledupar.



En uno de sus asiduos recorridos un par de delincuentes en la vía Valledupar-La Paz (Cesar) lo despojaron de su bicicleta, avaluada en más de un millón de pesos.



“Realizaba mi rutina diaria, cuando avancé cuatro kilómetros, dos hombres me interceptaron en la vía, me intimidaron verbalmente y me hicieron tirar de la bicicleta. Levanté las manos para evitar que me hicieran daño. Acto seguido, subieron la bici en una moto y emprendieron la huida”, relata Montiel, a quien este atraco le cambió la rutina a su pedaleo, ya que no pudo recuperar su bici.





El incremento de robos de estos vehículos de dos ruedas, es la constante en la capital del Cesar, son muchos los ciclistas que se han visto afectados por esta situación de inseguridad.



Según se conoció, estas bicicletas robadas las estarían comercializando en otras regiones del país, como Popayán e Ibagué, un mercado ‘sistematizado’ donde ya está definidos los modelos y parámetros que desea el comprador.



"Es preocupante, porque al día siguiente de haber vendido la bicicleta a un cliente, nos llega el reporte que fueron hurtadas. Son quejas frecuentes que nos llegan para que les podamos ayudar con las facturas para denunciar el robo", explica Víctor García, miembro del grupo 'Ciclas Valledupar'.

En aras de contrarrestar este flagelo, en Valledupar se busca implementar ‘corredores de seguridad’, estrategia que tiene como objetivo cuidar a quienes realizan actividades deportivas o al aire libre en esta sección del caribe colombiano.



“De 30 personas con las que nos hemos reunido, 15 han sido víctimas de robo y atracos. La idea es establecer horarios estipulados desde las 5:00 a 7:00 de la mañana y de 5:00 a 8:00 de la noche, para que la gente pueda salir a practicar esta rutina deportiva con el acompañamiento de patrullajes de la policía”, recalcó Eudes Orozco, concejal de Valledupar, uno de los que lidera esta iniciativa.



Los sectores donde más se presentan este fenómeno, son las zonas rurales de Valledupar donde predomina el colorido de los paisajes, como Azúcar Buena, Las Cacitas, Guacoche, Guacochito, Badillo, Las Raíces, El Alto de La Vuelta, Patillal, entre otros.

“Lo que pretendemos es que la gente siga haciendo su recorrido sin temor, preservando sus medidas de bioseguridad, hasta el punto de encuentro con otros grupos, siempre acompañados de las autoridades policivas. Ya hicimos un recorrido previo para establecer los puntos donde se llevará a cabo la estrategia”, precisó José Eduardo Gnecco, otro de los ediles de la propuesta.



La estrategia también está dirigida a colectivos que practican otras modalidades deportivas, como el patinaje o caminata al aire libre.



“La mayoría de ellos llevan equipos para medir las pulsaciones y frecuencias cardíacas y esto los hace vulnerables. Por eso están incluidos en estos corredores para garantizarles su seguridad”, destacó Orozco.



La iniciativa va unida a programas de movilidad activa y campañas pedagógicas que incitan al buen comportamiento en las vías, a circular de manera segura y responsable, ya que existen muchos factores de riesgo.







Esta semana se realizarán las mesas de trabajo para perfilar el desarrollo de la misma, donde participan otros actores como la secretaría de tránsito municipal, secretaría de gobierno, policía del Cesar, colectivos de deportistas de diferentes modalidades, quienes han venido trabajando el tema de la mano del concejo de Valledupar.



“Al realizar estas actividades en grupo, el delincuente se lo pensará dos veces antes de cometer un hurto. La policía piensa adquirir unas bicicletas para que 40 uniformados puedan realizar el acompañamiento a estas personas”, puntualizó el concejal.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

