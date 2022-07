Felipe Rambauth Pineda alcanzó a escuchar cuando se partían los palos que sostenían los palcos de cuatro pisos levantados para las fiestas en corralejas del 20 de enero de 1980.



Como un castillo de naipes fue cayendo la construcción de madera. Su esposa, quien estaba agarrada del techo de zinc sosteniendo a su hija de 5 años de edad, salió disparada para caer sobre una carpa de plástico.



Aquel hombre también cayó con un madero en sus manos y aferrado a él, su otro hijo, de 3 años y medio, quien se perdió tras la caída. En una de sus piernas sintió el fuerte golpe, sufrió la fractura en la cabeza del fémur.



Un golpe en la cabeza lo dejó aturdido por varios minutos y cuando recobró la conciencia todo era caos, heridos y muertos estaban a su alrededor, muchas personas pasaban en forma atropellada sobre él mientras trataba de encontrar a su pequeño hijo.



Era la plaza Hermógenes Cumplido, del barrio Mochila de Sincelejo, donde en segundos se pasó de la alegría de las bandas y el juego de los toros a la tragedia más grande que haya vivido la ciudad.



Momentos previos a la tragedia

Rambauth Pineda es un docente quien se pensionó después de 44 años de enseñar en colegios de la región.



Cuando pequeño su padre le inculcó el amor por las fiestas en corralejas, pero solo a los 12 años pudo conocerlas de cerca, cuando fue llevado a los palcos en su municipio natal, Corozal, Sucre.



Aquel 20 de enero de 1980 compró cuatro tiquetes para asistir a las fiestas de Sincelejo, acompañado de su esposa y sus dos pequeños hijos.



Había logrado llegar hasta el cuarto piso de uno de los palcos construido en madera. Ese no era el lugar que quería para disfrutar de una tarde de toros. Había ingresado un poco tarde y le tocó recorrer el redondel para poder ubicarse.

La tragedia de 1980, en la que murieron 500 personas, se revive cada 20 de enero. Foto: Fototeca Municipal

Era 20 de enero, la tarde más tarde de todas las tardes para un sincelejano y más si es en unas fiestas en corralejas. Los palcos presentaban lleno, la expectativa era grande porque por primera vez en muchos años los toros de ese día no eran del ganadero Arturo Cumplido Sierra, quien por tradición y al parecer por una manda había logrado ganarse ese privilegio.



Sin embargo, en esta ocasión, el ganadero Pedro Juan Tulena fue el encargado de ofrecer su encierro, apoyado por su sobrino Salim Guerra, al parecer, en una jugada política que dejó por fuera de la fiesta a Arturo Cumplido.



Calor, lluvia y tragedia

“Hacía un calor sofocante como nunca. El sol estaba en lo más alto. Nos habíamos colocado muy cerca de la puerta de salida, ahí donde estaba una carpa donde vendían el hielo en moldes”.



“La fiesta estaba en su mejor momento, pero de pronto el tiempo cambió totalmente y se vino un fuerte aguacero sobre Sincelejo, pero en especial sobre la plaza de toros”, cuenta Rambauth.



Dice que abajo en el redondel tres toros habían salido a la plaza en medio de los aficionados, manteros y garrocheros y arriba las personas comenzaron a ubicarse en la parte de atrás de los palcos para evitar mojarse, porque el agua lluvia se colaba por entre el zinc.



“A esa hora ya no cabía ni una aguja. Eran las 3:45 de la tarde. Lo sé porque Emisora Fuentes de Cartagena transmitía las fiestas y en una de las varetas colocaban una grabadora grande con pilas, de esas que traían en la época desde Venezuela y a cada momento repetían la hora”, recuerda.

Rambauth cree que el peso de las personas sobre ese sector de los palcos ocasionó que se partieran los soportes de la construcción y todo se fuera al suelo en cuestión de segundos.



“Tirado sobre pedazos de madera y zinc, rodeado de un escenario dantesco, comencé a buscar a mi familia y alcancé a ver a mi mujer sobre la carpa donde vendían el hielo que en la caída le había amortiguado el golpe. Escuché entonces el llanto de un niño debajo de unas láminas de zinc y alguien que me conocía comenzó a ayudarme”.



“Con una vara de caña que encontré comencé a impedir que me pisaran, hasta que la persona que llegó al lugar me sacó con mi familia hasta una ambulancia”.



Los toros que estaban en la plaza se quedaron serenos, parece como si se hubieran conmovido ante la tragedia y solo miraban el tumulto. Los amarradores de oficio los condujeron hasta el toril.

Superchería popular

Mientras las bandas de música de viento entonaban sus porros y fandangos y los toros ‘partían en dos’ la corraleja del 20 de enero para entrar en el juego con los toreros criollos, en otro escenario no muy lejano, Arturo Cumplido Sierra se había refugiado en su finca San Cayetano, ahí en las goteras de Sincelejo.



Prefirió alejarse por completo de la fiesta y tratar de olvidar que ese era su día, el escogido por tanto tiempo para brindarle sus toros al pueblo, al parecer como un ofrecimiento al ‘Dulce Nombre de Jesús’.



Dice la creencia popular que a esa hora de la tragedia, los toros de don Arturo, como era conocido en la región, comenzaron un ritual de ‘canto’, a bramar, bajonear, o ‘reburdear’, sonidos que producen con el hocico, lo que se escuchaba a gran distancia.

Señalan que era como si los animales primero presintieran y después sintieran lo que estaba sucediendo en la plaza de toros.



“Eso no tiene nada que ver con la tragedia, es algo natural que hacen los toros en las haciendas. Cuando don Arturo se enteró de la noticia se alarmó y no podía creer que había sucedido”.



“Es cierto que la gente decía que aquello era obra de don Arturo, porque él tenía una fiesta en su finca, lo que es totalmente falso, además que era obra del ‘Dulce Nombre de Jesús’, una ocurrencia muy grave que fue rechazada”, manifiesta el abogado, periodista e historiador Inis Amador Paternina.

Facebook Twitter Linkedin

En plenas Fiestas del San Pedro en El Espinal, Tolima, ocho de los palcos de la plaza de toros Gilberto Charry se desplomaron la tarde del pasado domingo 26 de junio. Esta fue la última tragedia. Foto: Archivo particular

Mala construcción

Afirma Amador que una corraleja común y corriente se puede caer, porque se trata de una construcción artesanal y cualquier viento fuerte, la lluvia, la puede tumbar.

“Arturo Cumplido era una especia de ingeniero natural, siempre revisaba la construcción de las corralejas, pero ese año de la tragedia se apartó de todo porque le quitaron su día 20 y prefirió irse a su finca”, cuenta Amador.



Expresa que para esas fiestas en corralejas del 20 de enero, el escenario no fue bien construido.



“Buscaron a un señor que no tenía idea para la construcción. Ese tipo de corralejas, en el estado que estuviera, mal construida, improvisada, con la lluvia y el declive que tenía el terreno, socavando la arena con la que habían cubierto los palos sostenedores de los palcos, con la gente que se fue hacia atrás cubriéndose, causó la caída”, explicó Amador.



Quinientos muertos en Sincelejo

La caída de los palcos en las corralejas de Sincelejo en 1980 dejó aproximadamente 500 personas fallecidas, con cerca de 1.000 heridos. Muchos de los afectados con la caída de los palcos no fueron registrados oficialmente porque sus familiares se los llevaron a sus casas.



El periodista Felipe Bertel, quien ese día hizo el cubrimiento de lo sucedido, contó que el hospital local y los de otros municipios cercanos no dieron abasto para atender la emergencia.



“Eso fue terrible. Los muertos se acumulaban en el Hospital Regional, los familiares se los llevaban a sus casas y en el cementerio central las bóvedas eran selladas con doble cemento por el olor que invadía el entorno. Tuvieron además que traer ataúdes desde otras ciudades para poder sepultar a las personas”, indicó el periodista.



El Estado pagó en su momento más de 5.000 millones de pesos en indemnización y aún el municipio de Sincelejo estaría debiendo cerca de 2.000 millones de pesos.



Amador Paternina fue el encargado durante varios años de organizar las fiestas en corralejas de Sincelejo después de 17 años de no realizarse por la caída de los palcos, y lo hizo con rigurosa seguridad.



Una disputa política acabó nuevamente con las fiestas, hasta que este año en medio de la mayor controversia el alcalde Andrés Gómez las revivió. Para el historiador, hay que buscar la forma de abolir el maltrato animal.



“Las corralejas se pueden seguir realizando, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la ley. Los alcaldes se someten a una responsabilidad muy grande con la Procuraduría, la Corte Suprema, pero nadie lo hace, porque el dinero está por encima de todo”, asevera.



El docente Felipe Rambauth fue sometido en Cartagena a una cirugía por la fractura del fémur y después de tres meses regresó a Sincelejo. Su esposa e hijos salieron ilesos como un milagro de Dios.



Luego se convirtió en narrador de la cuentería oral y hoy disfruta de su pensión.

Dice que no deja de asistir a una fiesta en corraleja, a pesar de la tragedia que vivió, porque esa cultura la lleva metida en la sangre.



Cada 20 de enero, el cementerio central no de abasto con familiares visitando la tumba de sus difuntos. El llanto los acompaña y la impotencia de ver que en Sincelejo, otros pueblos de Córdoba, Sucre, Bolívar y de Colombia en general se continúan realizando estas fiestas sin mayor control.



El dolor de la tragedia sigue vivo en el corazón de los sincelejanos.



FRANCISCO JAVIER BARRIOS

Para EL TIEMPO

Sincelejo