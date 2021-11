Corralejas sin estudio de suelo, cerca de ocasionar tragedia en Sucre

El comercio de Santa Marta reportó en octubre sus mejores indicadores de ingresos económicos desde que comenzó la pandemia por el covid- 19.



La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) a través de un sondeo que realizó, pudo constatar el buen momento por el que atraviesan los establecimientos comerciales, tras más de un año de crisis por parálisis y restricciones.

No colocaron la estructura de madera reforzada como dice la norma, lo que es preocupante, porque ahora lo que viene es corraleja FACEBOOK

TWITTER

“Es la tercera vez que ocurre una situación similar en la región, porque no habían hecho los estudios de suelo pertinentes. No colocaron la estructura de madera reforzada como dice la norma, lo que es preocupante, porque ahora lo que viene es corraleja”, aseguró.



(Vea: Así han robado a 15.000 colombianos con el cuento de la herencia millonaria)



De la misma manera señaló, que las condiciones climáticas adversas van a seguir y de no hacerse los estudios de suelos pertinentes para cumplir con las condiciones técnicas, se va a registrar una tragedia.



“Esto ya nos viene avisando desde hace cuatro años, es la tercera vez que ocurre durante la organización de fiestas en corralejas en Sucre”, añadió.



Explicó el funcionario que las restricciones no se trata del nivel de las lluvias, sino de tener un buen estudio de la tierra y así determinar la manera de construir las gradas.



“Se sabrá a que profundidad colocar la madera, cómo reforzar la estructura y al no hacer eso, lógicamente cada vez que llueva va a seguir pasando. Ya cerramos en años anteriores dos fiestas en Corozal y ahora una en Betulia”, anotó.



(Lea: Los atracos 'salidos de películas' que han ocurrido en Colombia)



El experto también explicó que la construcción de una estructura de madera como la corraleja requiere de una técnica especial, con tijeras en la base, y que ante la falta de ese elemento, cuando el terreno ha recibido grandes cantidades de agua, la corraleja tiende a inclinarse.

Facebook Twitter Linkedin

Los organismos de socorro le piden mayor atención a las autoridades en lo relacionado a las estructuras. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

Fiestas en el departamento de Sucre

Las autoridades en Sucre hicieron un llamado a los organizadores de las corralejas, teniendo en cuenta el número de fiestas previstas para realizarse durante este fin de año en la región.



Las mismas se harán en los corregimientos de Chochó (zona rural de Sincelejo), Don Alonso (Corozal), Sampués y San Marcos.



“Hay que tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar que se presente una tragedia como la ocurrida el 20 de enero de 1980 en Sincelejo”, concluyó Argemiro Martínez.

FRANCISCO JAVIER BARRIOS

Más noticias de Colombia

En octubre el comercio de Santa Marta disparó sus ventas

Alerta roja en El Banco por desbordamiento del Río Magdalena

Lincharon a hombre que amarró a mujer e intentó robar su casa en Cartagena