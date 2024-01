Murió joven al ser corneado en corralejas en Sucre: 'Me dijo 'mami, deséame suerte''

Un joven murió luego de ser parte de las corralejas en el municipio de Sampués, Sucre. Pese a que fue trasladado a un centro asistencial en Sincelejo, no valieron los esfuerzos médicos para salvarle la vida.

José David Polo, conocido como 'El camarita' o 'El baby' por los habitantes de la región, hacía parte de las corralejas que se desarrollaron este 1.° de enero, en medio de la bienvenida al 2024.

Su apodo, en parte, se lo dieron porque saltaba a la arena de la plaza de toros con una caja simulando tener una cámara, según quedó registrado en varios videos captados por los asistentes.

El hombre fue embestido y recibió varias corneadas por uno de los toros, frente a la mira de decenas de personas. Lo auxiliaron y lo llevaron hasta un hospital de Sincelejo, donde se confirmó su deceso.

"Él me dijo 'mami, ya me voy, deséame suerte'. Yo le dije 'Dios te cuide y te vea por donde quiera que tú pongas un pie, mijito'. (...) Siempre que había fiesta de toros, a mí se me ponía el corazón delgaditico", expresó su mamá para el medio local Momil.

Amigos le hicieron un homenaje este 2 de enero en el mismo lugar de las corralejas. "Paz en su tumba, que Dios lo tenga en su santo reino", dijeron.

Familiares solicitaron ayuda para trasladar el cuerpo desde Sincelejo hasta el municipio de Momil, en Córdoba. Planeban sepultarlo este 3 de enero tras una eucaristía en la Iglesia San Antonio de Pauda.

La Plataforma Colombiana por los Animales ¡ALTO! calificó como "barbarie taurina" las corralejas que se realizaron en Sampúes y exigió acciones de las autoridades frente a estos casos.

Como José David Polo, fue identificado el joven que murió ayer tras recibir varias corneadas de un toro que se defendía en medio de las corralejas del municipio de Sampués (Sucre).



— Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) January 2, 2024

Corridas de toros y corralejas no se han prohibido en Colombia

En abril de 2023, se hundió en el Congreso de la República uno de los proyectos de ley que buscaba prohibir las corridas de toros y las corralejas. La senadora Andrea Padilla era quien lo impulsaba.

"Cuando dejemos de defender estas prácticas, entonces podremos ocuparnos de lo importante, que es atender la vida digna y las oportunidades de estos ciudadanos que, simplemente, decimos que viven en las regiones y en la Colombia profunda, como si tuvieran que conformarse con cualquier cosa", señaló en su momento.

— Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) April 25, 2023

Otro proyecto para prohibir las corridas de toros, cuyo ponente es el representante Alejandro García, fue aplazado en noviembre. García denunció que sectores estaban "entorpeciendo" el trámite para que no fuese discutido.

"El Congreso, en el que yo decidí participar, debe dar debates con altura, con argumentos, de cara al país y no utilizando mañas, componendas y acuerdos por debajo de la mesa que lo que hacen es impedir que se den los debates que el país espera", aseguró.

