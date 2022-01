Más allá de la controversia por la realización de las fiestas en corralejas con la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del gobernador de Sucre, con la oposición de los animalistas, las fiestas reactivaron la economía en gran medida en la ciudad.



(Además: Campesinos en Tumaco impiden presencia de soldados)





Las fiestas en corralejas fueron organizadas por empresarios privados nativos de Sahagún (Córdoba) a través de Inversiones Sierra, empresa liderada por el ganadero Luis Emiro Sierra, quien dos días antes del comienzo de los festejos falleció en un accidente.

Producción económica

Fiestas de Corralejas en Sucre Foto: Oswaldo Rocha

Fiestas de Corralejas en Sucre Foto: Oswaldo Rocha

Sierra estuvo acompañado de socios de Sincelejo, quienes lograron construir un escenario con todas las garantías de seguridad para albergar a 6.000 espectadores cada día.



En el desarrollo de los cinco días de corralejas, los palcos estuvieron colmados al 100 por ciento, con espectadores llegados desde todos los rincones de Colombia y el exterior.



(También: Clamor de araucanos por la paz de su departamento llegó hasta Bogotá)





“Alrededor de los festejos en el ruedo, en la parte posterior y sobre las localidades se movió todo un andamiaje de producción de la economía con la venta de toda clase de elementos alusivos a las fiestas, comidas, bebidas, músicos, cuidadores, quienes atienden a los toros, en fin, toda una producción positiva”, dijeron asesores de la Alcaldía de Sincelejo.



Señalaron, que son personas que podrán sostener a sus familias durante un buen tiempo, gracias a las ganancias que lograron con la venta de sus productos.



El alcalde de Sincelejo Andrés Gómez Martínez dijo, que los hoteles estuvieron también al 100 por ciento con presencia de turistas indicando, que hacía muchos años esta situación no se presentaba.



“Sincelejo es una ciudad que vive del rebusque y esta es una actividad que permitió disparar su economía”, afirmó.

Seguridad

Bioseguridad, organismos de socorro, la Policía Nacional permanente en las corralejas, no se permitió el ingreso de menores de edad en los tendidos y durante los festejos no se registraron problemas

Ratificaron, que la administración, pero en especial los organizadores mantuvieron un esquema de seguridad que incluyó todos los aspectos.



“Bioseguridad, organismos de socorro, la Policía Nacional permanente en las corralejas, no se permitió el ingreso de menores de edad en los tendidos y durante los festejos no se registraron problemas”, expresaron.



Por su parte el coronel Ricardo Sánchez Silvestre, comandante de la Policía en Sucre entregó un positivo balance del comportamiento en general de los sincelejanos durante las fiestas.



“Todo transcurrió sin problemas, no hubo situaciones que lamentar, las fiestas estuvieron en calma, hubo un buen comportamiento de loa asistentes, trabajando de la mano con la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la administración municipal”, dijo.

Críticas

Sincelejo retrocedió en el tiempo, estos son unos festejos que ya no se deben realizar, a pesar de toda la cultura y la idiosincrasia que puedan tener. Hay que pensar en algo diferentes

Para las fiestas en corralejas siempre hay críticos, en especial por intermedio de los animalistas y la comunidad nativa que ve en los festejos un tema pasado de moda.



“Sincelejo retrocedió en el tiempo, estos son unos festejos que ya no se deben realizar, a pesar de toda la cultura y la idiosincrasia que puedan tener. Hay que pensar en algo diferentes", indicaron.



Se criticó además la presentación de los toros llamados jugados, que han estado en otras plazas y revisten peligrosidad para los toreros y trabajadores en general de las fiestas.



(Le puede interesar: Clamor de araucanos por la paz de su departamento llegó hasta Bogotá)





Se conoció que durante las corralejas hubo 25 heridos, la gran mayoría de ellos espectadores quienes ingresan al redondel a molestar a los toros y un capotero.

Así mismo hicieron un llamado para la limpieza que se debe ofrecer en el lugar una vez termine cada tarde de toros.



Las festividades fueron despedidas con pañuelos blancos por los asistentes a los palcos, señal de éxito durante los festejos en general.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

