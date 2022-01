Opiniones divididas entre los sucreños a favor y en contra de que se realicen las tradicionales fiestas en corralejas de Sincelejo, en medio de la creciente pandemia.



Por un lado, está una gran parte del pueblo amante de las fiestas de toros, quienes consideran que hacen parte de la idiosincrasia del hombre sabanero, amante del campo y de hacerle el juego al animal en medio de una plaza colmada de aficionados.

Se incluyen a ganaderos, caballistas, manteros (toreros), banderilleros, trabajadores de la corraleja por dentro.(Además: Inician pruebas de iluminación en el Puente Pumarejo)

Parte del pueblo que no le gusta

el maltrato de los animales

También quieren tendidos quienes derivan el sustento de estas fiestas. Los vendedores de toda clase de parafernalias de las corralejas: agua, licor y demás.



Son quienes durante años han estado en los pueblos de la costa haciendo parte de la historia de estas festividades.



(Lo invitamos a leer: Policía logra que hombre regrese a su casa tras 15 años en calles de Cali)





Pero otra parte del pueblo, especialmente jóvenes y profesionales, rechazan el maltrato de los animales, y consideran que se trata de una celebración de tipo feudal, donde el ganadero muestra su poder por encima de quienes le hacen el juego al toro y les dan dinero a cambio de esa acción.



Recuerdan también a sus seres queridos caídos en la tragedia de 1980 cuando se cayeron los palcos en Sincelejo, dejando más de 500 muertos.

El alcalde ha guardado silencio

Figuran los animalistas, quienes claman no realizar las fiestas por el maltrato hacia los animales sin ningún control. Se incluyen a los toros y caballos.



Para ellos y otros más se trata de una 'barbarie' con la complacencia de las autoridades de turno.



(Le puede interesar: 6 mil personas, presenciales y virtuales, disfrutaron la Loa de Baranoa)



Hasta el momento las autoridades en Sincelejo no han dicho que sí a la realización de las corralejas. El alcalde ha guardado silencio y el secretario de gobierno dijo, que no se ha otorgado permiso para su organización.

Responsables de la bioseguridad y tutela interpuesta recientemente para que no se hagan las fiestas

Por su parte los empresarios de turno manifiestan, que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la administración municipal, incluidas pólizas de seguros por un valor elevado.



Los secretarios de salud responsables de la bioseguridad por el tema del covid-19 siguen llamando al cuidado por el incremento del contagio en los más recientes días y consideran que sería el escenario propicio para que muchas personas terminen enfermas.



(También: Inician pruebas de iluminación en el Puente Pumarejo)



Hasta el momento no hay nada definido. Han manifestado que esperarán el fallo de una tutela interpuesta recientemente para que no se hagan las fiestas.



Por lo pronto continúa la construcción de palcos y todo el entramado relacionado con el escenario para que se hagan las corralejas en Sincelejo.

Los ganaderos también están contratados.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

sincelejo

Más noticias en Colombia

Guías turísticos denuncian desorden y malas condiciones del Parque Tayrona

Ofrecen 20 millones de pesos por autores de atentado a ahijado de Higuita