Durante las corralejas de Arjona, que se iniciaron el pasado 16 de marzo y finalizaron este lunes festivo, no todo fue celebración. El evento taurino dejó en luto a la familia de Ramón Luis Valenzuela Zambrano, quien fue corneado por un toro.



De acuerdo con ‘El Universal’, uno de los periódicos líder en Cartagena y la Costa Caribe, el hombre sí estaba dentro del redondel de la plaza, pero no se encontraba propiamente participando de la corraleja que tenía lugar. Valenzuela aprovechaba las fiestas para vender cervezas, lo que le permitía sustentar a su familia.

Si bien fueron varias las personas que resultaron heridas en medio de las corralejas de Arjona, el caso de Luis Valenzuela fue uno de los que mayor relevancia tuvo. Mientras el sujeto se encontraba comercializando sus productos, el toro le incrustó uno de sus cuernos en el abdomen, lo que lo dejó gravemente herido.

(Lea también: En primer día de corraleja, joven murió corneado por un toro en Magdalena).

Tanto Valenzuela como la nevera de cervezas que cargaba con él salieron volando por los aires, mientras que la multitud estallaba en gritos. Los testigos, de acuerdo con el periódico citado anteriormente, dijeron que el toro alzó a Valenzuela algunos segundos con sus cuernos y luego lo dejó caer a la arena.

El hombre fue llevado a un hospital de la zona. Sin embargo, por la gravedad de sus heridas se vieron en la obligación de trasladarlo a Cartagena, para que recibiera atención médica. ‘Ramoncito’, como era apodado el sujeto, permaneció unos días internado en un centro asistencial hasta que este lunes festivo se dio la noticia de su fallecimiento.



“Lamentablemente ha fallecido un hombre trabajador, Ramón Valenzuela Zambrano, que luchaba por sobrevivir en un lugar no apropiado para estos fines, mientras vendía cervezas dentro de la corraleja”, escribió el locutor Fredy Canoles. De la misma manera, varios medios locales confirmaron su muerte.

(Siga leyendo: Hombre murió tras ser corneado en las corralejas de Bosconia).

Aunque no existe un reporte oficial de heridos, se estima que al menos dos decenas de personas resultaron con lesiones. Este panorama no es nuevo, en el año 2016 EL TIEMPO reportó 25 heridos en las mismas corralejas de Arjona.



De hecho, aunque en el año 2016 no se presentaron pérdidas humanas, sí salió a relucir el caso de un caballo que resultó muerto, luego de que un toro lo corneara en plena arena y ante la mirada de decenas de espectadores. Para el año 2019 la cifra de heridos ascendió a poco más de 30.

(De interés: Video: en corraleja, un hombre se clava sus propias banderillas en la cara).

Recientemente, durante el primer día de corralejas en el municipio de Tenerife, Magdalena, un joven de 22 años murió luego de recibir una cornada de uno de los toros. Con signos vitales fue sacado del evento y llevado en ambulancia a un centro asistencial, donde horas más tarde los médicos confirmaron su deceso.

Más noticias en EL TIEMPO

La lucha en La Mojana por cerrar el dique que genera fuertes inundaciones

Autoridades liberaron joven que estuvo secuestrado, esta es su historia

¿Evitaron una tragedia mayor? Nuevos detalles de caída del helicóptero en Chocó

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO