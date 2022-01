Está previsto, hasta el momento, que las fiestas en corralejas se inicien el 19 de enero, en un mano a mano de ganaderías de Córdoba y Sucre, que irá hasta el 23 de enero, aunque la administración municipal no ha entregado oficialmente el permiso, en medio de la pandemia.



No obstante, con el desfile de los niños, en el llamado fandanguerito, a partir de las 3:00 de la tarde de este viernes, se inician en firme las Fiestas del 20 de Enero, en un recorrido que finalizará en la tradicional Plaza Cultural de Majagual.



Es el evento donde se siembra la semilla del tradicional baile del fandango, con el objetivo de preservar la cultura del hombre y la mujer de la sabana.



Desfile folclórico

Los niños desfilarán con sus comparsas acompañados de las bandas de música, mientras que otros lo hacen montados en sus caballitos de palo, ataviados con el vestido tradicional del fandanguero, camisa y pantalón blanco, sombrero vueltiao, poncho y abarcas trespuntá.



En la Plaza de Majagual en tarima podrán demostrar todo lo que saben sobre el fandango para un jurado escoger a los mejores.



Este viernes 14 de enero a las 3:00 de la tarde es el desfile folclórico central, con la participación de las mejores comparsas, grupos tradicionales y de bailes modernos, también con el acompañamiento de las mejores bandas de la región.



El desfile recorrerá parte de la carretera Troncal de Occidente, luego sobre la avenida La Paz, avenida Luis Carlos Galán, hasta la Plaza Cultural de Majagual, lugar que se convertirá en un fandangodromo al final del recorrido.



Para el sábado 15 de enero a las 9:00 de la mañana es esperada la señorita Colombia, quien recibirá un homenaje en el club Sincelejo y acompañará en horas de la tarde el desfile de carrozas con las reinas populares.



El domingo 16 de enero es la cabalgata y en horas de la noche en el estadio de fútbol ‘Arturo Cumplido’ el concierto público ‘El Renacer’. El lunes 17 y el martes 18 se harán eventos propios del reinado popular.



El miércoles 19 de enero, el desfile en traje de baño y artesanal.



El 20 de Enero, el día tradicional de las fiestas se hará la elección y coronación de la reina popular.

Administración municipal no ha

entregado oficialmente el permiso

El alcalde Andrés Gómez ha manifestado, que las corralejas no hacen parte de las fiestas folclóricas del 20 de Enero y que se trata de un evento privado.



Por lo pronto, fue instaurada una tutela ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Sincelejo por los animalistas Fanny Pachón Rodríguez y Jaime Rendón Márquez buscando que el alcalde no entregue el permiso para la realización de las corralejas.



Aducen los accionantes de la tutela, que las fiestas en corralejas de Sincelejo ya no son tradicionales, porque se dejaron de hacer durante 8 años y en este sentido reza una sentencia de la Corte Constitucional.



Han manifestado los demandantes, que cuando se dejan de hacer durante tanto tiempo las fiestas, se pierde la condición de tradicional y no se pueden realizar.

Se espera el resultado de la tutela y de la realización o no de las fiestas en corralejas.

Carnet covid



La organización de las fiestas y en especial la Secretaría de Salud exigirán la presentación del carnet de vacunación contra el covid-19 para poder asistir a los eventos públicos.



Indicaron además, que la Policía Nacional verificará la autenticidad del documento.







